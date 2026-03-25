KF21 출고식 찾은 李대통령 “진정한 방위·항공산업 강국” 천명

李, KF21 양산 1호기 출고식 참석

“방산 강국과 경쟁할 새 동력 확보”

“1호기 출고 전부터 세계 각국서 관심”

“KF21, 세계 수호하는 평화 전령사될 것”

이미지 확대 이재명 대통령, KF-21 조종사 격려 이재명 대통령이 25일 경남 사천 한국항공우주산업(KAI)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에서 조종사들을 격려하고 있다.

연합뉴스

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이재명 대통령은 25일 한국형 전투기 KF21 양산 1호기의 출고를 맞아 “K9 자주포, 천궁 미사일 등을 통해 세계 최고 수준의 방산 기술력과 생산 능력을 입증한 대한민국은 이제 전투기까지 독자적으로 설계하고 생산하는 진정한 방위산업 강국, 항공산업 강국의 면모를 갖추게 됐다”고 천명했다.이 대통령은 이날 경남 사천 한국항공우주산업(KAI)에서 열린 KF21 양산 1호기 출고식 축사를 통해 이같이 밝혔다.이 대통령은 “KF21의 양산을 통해 마침내 우리 대한민국은 땅과 바다에 이어 하늘에서까지 우리 기술과 의지로 평화를 지키는 무기를 보유하게 됨으로써 자주국방의 위용을 떨치게 됐다”고 평가했다.그러면서 “우리가 마주한 이 위대한 순간은 결코 저절로 오지 않았다”며 “지난 2001년 김대중 대통령께서 국산 전투기 개발 프로젝트를 천명하신 이래 숱한 난관과 회의적인 시각에도 불구하고 우리의 연구진과 기술진, 정부와 군 관계자들은 결코 포기하지 않았고, 불가능을 현실로 만들어냈다”고 설명했다.이 대통령은 “KF21의 성공은 단순한 국방력 강화가 아니라, 우리 대한민국이 세계 유수의 방산 강국과 당당히 경쟁할 수 있는 새 동력을 확보했음을 의미한다”며 “KF21은 뛰어난 성능과 낮은 유지 비용, 기체 플랫폼의 높은 확장성 등으로 이미 1호기 출고 전부터 세계 각국으로부터 뜨거운 관심을 받아 왔다”고 전했다.이어 방위산업에 대한 지속적인 지원을 약속했다. 이 대통령은 “첨단 항공 엔진과 소재, 부품 개발 등에 신속하게 착수해 우리 방위산업이 지속적으로 성장할 수 있도록 투자와 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “나아가 협력국에 세계 최고의 무기체계뿐만 아니라 우리가 가진 기술과 개발 과정의 경험을 함께 공유해 K방산의 경쟁력을 더욱 높여갈 것”이라고 약속했다.이 대통령은 “외국의 원조 무기에 국방을 의존하던 가난한 나라가 이제는 독자 기술로 첨단 무기를 직접 만들고, 그 무기를 세계 각국이 먼저 찾는 나라가 됐다”며 “자랑스러운 우리 전투기는 대한민국의 영공을 지키고, 전 세계를 수호하는 연대의 상징이자 평화의 전령사가 될 것”이라고 밝혔다.이날 출고식은 김대중 전 대통령이 2001년 3월 공군사관학교 졸업식에서 국산 전투기 개발 비전을 천명한 지 25년 만에 양산 1호기를 대내외에 공개하는 행사다. 출고된 KF21 양산 1호기는 제작업체와 공군의 성능 확인 과정을 거쳐 오는 9월 공군에 실전 배치될 예정이다.출고식에는 KF21 시험비행 조종사, 방산업체 임직원, 공군사관생도, 항공과학고 학생, 14개국 외교 사절 등 500명이 함께했다.청와대는 “KF21은 뛰어난 가성비와 유연한 확장성을 보유해 여러 국가들이 관심을 표명하고 있다”며 “정부는 KF21이 우방국의 영공과 평화를 지키는 상징이 될 수 있도록 지원하겠다는 뜻을 강조할 계획”이라고 밝혔다.박기석 기자