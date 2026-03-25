李대통령, SBS ‘그알’ 겨냥 “민주주의 파괴…정치인 악마화 조작 보도”

‘조폭 연루설’ 최초 보도 ‘그알’ 겨냥
“정치인 악마화 조작 보도, 선거방해”
“이재명 아닌 주권자에 사과해야”
이재명 대통령은 대법원판결에 따라 허위임이 법적으로 확정된 ‘조폭 연루설’을 처음 보도한 SBS 시사 프로그램 ‘그것이 알고 싶다’(그알)를 24일 직접적으로 겨냥했다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에 SBS 시청자 게시판 게시물을 캡처한 사진을 첨부했다. 게시물에는 당시 그알의 보도가 이 대통령의 이미지를 나쁘게 만들어 2022년 대선 결과에 영향을 끼쳤다는 주장이 담겼다.
이 대통령은 그러면서 “그알의 문제 된 보도처럼 정치적 목적에 따라 정치인을 악마화한 조작 보도로 주권자의 선택을 바꾼 것은 명예훼손이기도 하지만 이를 넘어 국민주권을 탈취하는 선거 방해, 민주주의 파괴라는 데 심각성이 있다”라고 지적했다.
이어 “민주주의는 자유로운 주권자의 선택으로 완성되는데, 악의적 조작 보도로 주권자의 결단을 비트는 것은 민주 공화정을 부정하는 행위에 다름 아니다”라고 비판했다.
이 대통령은 아울러 “(그알의) 제작·송출 관련자들이 사과할 대상은 정치인 이재명보다 대통령 선택권을 박탈당하거나, 심지어 반대의 선택을 강요당한 후 억울함과 후회에 가슴을 치는 대한민국 주권자”라고 적었다.
권윤희 기자
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