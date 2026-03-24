李대통령 “부동산 투기 방치하면 나라 망해… 정치적 고려 할 필요 없어”

李 “세제·금융·규제, 악용 가능성 완전 배제”

“정책 결정권자가 욕망 편들어 소수만 혜택”

이미지 확대 이재명 대통령, 국무회의 주재 이재명 대통령이 24일 청와대에서 국무회의를 주재하고 있다.

연합뉴스

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이재명 대통령은 24일 “부동산 투기 방치하면 나라 망한다”며 “욕망에 따른 저항이 불가피하긴 한데 그걸 이겨내지 못하면 이 정부의 미래도 없다. 이 나라의 미래도 없다”고 강조했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “부동산 관련해서 설왕설래가 많은데 여전히 ‘부동산 불패’, ‘어떻게 정부가 시장을 이기겠는가’ 그런 인식이 있는 거 같다”고 지적했다. 이어 “결국 정치적 이유로 압력이 높으면 포기하겠지, 버티겠지 이런 사람들이 있는 거 같다”면서도 부동산 투기는 방치할 수 없다고 언급했다.이 대통령은 “지금 각 부처청이 관련 부분에서 세제든 금융이든 규제든 다들 준비하고 계실 것”이라며 “엄정하게 그리고 촘촘하게 0.1%의 물 샐 틈도 없게 모든 악용 가능성을 완전히 배제하고 철저히 준비해야 한다”고 당부했다. 그러면서 “정치적 고려 전혀 할 필요 없다”고 했다.이 대통령은 “결국 부동산은 심리전에 가깝다”며 “욕망과 정의라고 하는 게 부딪혀서 결국은 욕망이 지금까지 이겨왔다”고 진단했다. 이어 “그리고 여기에 기득권 또는 정책 결정 권한을 가진 집단 또는 사람들이 욕망을 편들었지 않았나”라고 반문했다.이 대통령은 “그것 때문에 소수는 엄청나게 혜택을 받겠지만 압도적 다수는 ‘평생 내 집 구경 못하고 살겠구나, 평생 남의 집 전전하면서 엄청난 주거 비용을 부담하면서 괴롭게 살아야 되는구나’ 이렇게 생각하게 만들었다”고 설명했다.아울러 “부동산 값이 비싸지니까 물가를 올리는 원인이 되고 또 기업이나 산업 쪽에서는 비용이 올라가니까 경쟁에서 뒤처지고 또 물가가 오르고 이런 악순환이 계속되고 있다”며 “대한민국이 가지고 있는 최악의 문제점”이라고 재차 지적했다.이 대통령은 “부동산 투기 관련해 제도 자체 설계는 철저히 해주시고. 제재 권한을 가진 각 부처청은 조사, 제재 준비도 철저히 해달라”며 “담합이라든지 조작이라든지 이런 것도 엄정하게 철저하게 준비해서 집행해달라”고 당부했다.박기석·강동용 기자