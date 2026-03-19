李대통령, ‘전한길뉴스’ 단죄 거론…“한심하고 악질적”

전씨, 자칭 안기부출신 남성 주장 그대로 틀어

이 대통령, 엑스 게시글 “마타도어 엄히 단죄”

이미지 확대 이재명 대통령은 19일 전한길씨의 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’에서 한 남성이 근거 없이 주장하는 비자금 의혹을 그대로 방영한 것을 두고 “정말 한심하고 악질적”이라고 비판했다. 2026.3.19 이재명 대통령 엑스

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이재명 대통령은 19일 전한길씨의 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’에서 한 남성이 근거 없이 주장하는 비자금 의혹을 그대로 방영한 것을 두고 “정말 한심하고 악질적”이라고 비판했다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 한준호 더불어민주당 의원의 게시글을 인용하며 “비자금 조성에 국가기밀인 군사정보 유출? 정말 한심하고 악질적인 ‘마타도어’(흑색선전)다. 엄중하게 단죄해야 할 일”이라고 썼다.한 의원이 쓴 글은 전씨가 전날 유튜브에 올린 영상 내용을 비판하며 “그냥 넘어가지 않겠다. 수사기관은 즉시 확인하라”고 경고한 내용이다.문제의 영상에는 국가정보원의 전신인 국가안전기획부(안기부) 공작관 출신이라고 주장하는 한 남성이 ‘이재명 대통령이 중국으로 피신할 준비를 하고 있으며, 최근 싱가포르에서 160조원과 군사 기밀을 중국 측에 넘겼다’고 말하는 내용이 담겼다. 이 남성은 “미국 공작관들이 다 파악했다”면서도 구체적 근거는 제시하지 않았다.전씨는 “너무 무섭다. 핵폭탄급 주제”라면서도 남성의 주장을 믿기 어렵다는 듯 “전한길 뉴스의 입장과는 별개”라고 말하기도 했다.권윤희 기자