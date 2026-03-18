정치 대통령 [포토] IVI 마스코트 인형 받은 김혜경 여사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/03/18/20260318800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-18 17:41 입력 2026-03-18 17:41 1/ 7 이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소(IVI) 사무총장으로부터 IVI 마스코트인형을 받고 있다. 2026.3.18 청와대통신사진기자단 이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소 사무총장과 접견에 앞서 악수하고 있다. 2026.3.18 청와대통신사진기자단 이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소 사무총장과의 접견에서 발언하고 있다. 2026.3.18 청와대통신사진기자단 이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소 사무총장과의 접견에서 발언하고 있다. 2026.3.18 청와대통신사진기자단 이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 박상철 국제백신연구소(IVI) 한국후원회장으로부터 명예회장 추대패를 받고 있다. 왼쪽은 제롬 김 IVI 사무총장. 2026.3.18 청와대통신사진기자단 이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 국제백신연구소(IVI) 한국후원회 명예회장 추대패를 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다.고 이희호 여사가 IVI 한국후원회 초대 명예회장직을 수락한 이후 역대 대통령 부인들이 명예회장을 맡아왔다. 왼쪽부터 제롬 김 IVI 사무총장, 김혜경 여사, 박상철 IVI 한국후원회 회장. 2026.3.18 청와대통신사진기자단 이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소(IVI) 사무총장, 박상철 IVI 한국후원회장 등으로부터 IVI 한국후원회 명예회장 추대패를 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.18 청와대통신사진기자단 김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소(IVI) 사무총장으로부터 IVI 마스코트인형을 받고 있다.청와대통신사진기자단 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지