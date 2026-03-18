[포토] IVI 마스코트 인형 받은 김혜경 여사

1 / 7 이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소(IVI) 사무총장으로부터 IVI 마스코트인형을 받고 있다. 2026.3.18 청와대통신사진기자단

이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소 사무총장과 접견에 앞서 악수하고 있다. 2026.3.18 청와대통신사진기자단

이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소 사무총장과의 접견에서 발언하고 있다. 2026.3.18 청와대통신사진기자단

이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소 사무총장과의 접견에서 발언하고 있다. 2026.3.18 청와대통신사진기자단

이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 박상철 국제백신연구소(IVI) 한국후원회장으로부터 명예회장 추대패를 받고 있다.

왼쪽은 제롬 김 IVI 사무총장. 2026.3.18 청와대통신사진기자단

이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 국제백신연구소(IVI) 한국후원회 명예회장 추대패를 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다.

고 이희호 여사가 IVI 한국후원회 초대 명예회장직을 수락한 이후 역대 대통령 부인들이 명예회장을 맡아왔다.

왼쪽부터 제롬 김 IVI 사무총장, 김혜경 여사, 박상철 IVI 한국후원회 회장. 2026.3.18 청와대통신사진기자단

이미지 확대 김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소(IVI) 사무총장, 박상철 IVI 한국후원회장 등으로부터 IVI 한국후원회 명예회장 추대패를 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.18 청와대통신사진기자단

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김혜경 여사가 18일 청와대에서 제롬 김 국제백신연구소(IVI) 사무총장으로부터 IVI 마스코트인형을 받고 있다.청와대통신사진기자단