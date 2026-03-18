강훈식 “UAE, 韓에 최우선 원유 공급 약속… 1800만 배럴 도입”

姜, 대통령 특사로 UAE 방문
“필요하면 언제든지 원유 구매”
강훈식 청와대 비서실장은 18일 “전 세계적인 원유 수급 비상 상황 속에서 UAE(아랍에미리트)는 한국에 최우선적으로 원유를 공급할 것임을 약속했다”고 전했다.
강 실장은 이날 청와대에서 전략경제협력 대통령 특사로 지난 16~17일 UAE를 방문한 결과를 브리핑하며 이같이 밝혔다. 이어 “한국은 원유 공급에서 최우선이다. 직접 표현으론 넘버원 프라이어리티라고 분명하게 약속했다”고 했다.
강 실장은 “중동 상황 진행에 따라 필요한 경우에는 언제든지 UAE로부터 원유를 긴급 구매할 수 있도록 합의했다”며 “다양한 공급선을 통해 총 1800만 배럴의 원유를 긴급 도입하기로 확정했다”고도 밝혔다.
구체적으로는 “UAE 국적 선박 3척으로 600만 배럴을 공급하고 우리나라 국적선 6척을 통해 추가 1200만 배럴을 공급해 총 1800만 배럴을 선적하기로 했다”고 설명했다.
박기석·강동용 기자
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