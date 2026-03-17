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李대통령, 신임 경찰관 격려

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수정 2026-03-17 23:50
입력 2026-03-17 23:50
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李대통령, 신임 경찰관 격려
李대통령, 신임 경찰관 격려 이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 충남 아산 경찰대학에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 신임 경찰관들의 박수를 받으며 이동하고 있다.
아산 뉴스1


이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 충남 아산 경찰대학에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 신임 경찰관들의 박수를 받으며 이동하고 있다.

아산 뉴스1
2026-03-18 8면
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