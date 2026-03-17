정치 대통령 李대통령, 신임 경찰관 격려 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/03/18/20260318008008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-17 23:50 입력 2026-03-17 23:50 이미지 확대 李대통령, 신임 경찰관 격려 이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 충남 아산 경찰대학에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 신임 경찰관들의 박수를 받으며 이동하고 있다.아산 뉴스1 이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 충남 아산 경찰대학에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 신임 경찰관들의 박수를 받으며 이동하고 있다. 아산 뉴스1 2026-03-18 8면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지