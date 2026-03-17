이미지 확대 李대통령, 신임 경찰관 격려 이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 충남 아산 경찰대학에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 신임 경찰관들의 박수를 받으며 이동하고 있다.

아산 뉴스1

2026-03-18 8면

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 충남 아산 경찰대학에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 신임 경찰관들의 박수를 받으며 이동하고 있다.아산 뉴스1