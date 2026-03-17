고유가에 ‘차량 5부제’ 검토… 李 “전쟁 추경도 속도”

중동사태 최악 대비 비상대책 지시

이미지 확대 이재명 대통령이 17일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.3.17

연합뉴스

2026-03-18 1면

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이재명 대통령이 17일 중동 상황과 관련, “장기화를 전제로 최악의 시나리오까지 염두에 둔 대책을 마련해야 되겠다”며 고유가에 대응해 자동차 5·10부제, 수출 통제 등의 비상 대책을 수립하라고 지시했다.이 대통령은 이날 정부세종청사에서 주재한 국무회의에서 “중동 상황이 당초 예상을 뛰어넘는 방향으로 확대되고 있다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “우선 UAE에서 추가 원유를 확보했던 것처럼 우리의 외교 역량과 자산을 총동원해서 안정적인 추가 대책 공급선 발굴에 총력을 기울여야 되겠다”고 당부했다.또한 “에너지 절약 노력의 범사회적 확산을 위해서 필요하면 자동차 5부제 또는 10부제 등 다각도의 수요 절감 대책을 조기에 수립해 달라”며 “필요하다면 수출 통제도 검토하고, 원자력발전소의 가동을 늘리는 등 비상 대책도 강구해야 되겠다”고 했다.이와 관련, 기후에너지환경부는 차량 5부제 실행을 위한 검토에 착수했다. 이르면 이번 주중에 시행 방안이 마련될 수 있을 것으로 보인다. 부제 적용은 요일·대상·차량별로 다양하게 정할 수 있다. 예컨대 공공 분야에는 2부제(홀짝제)를, 민간 분야에는 5부제를 적용하는 식이다. 전기차·휘발유 등 연료 형태별로도 다르게 적용할 수 있다.민간 분야 차량 운행을 금지한 건 35년 전인 1991년 걸프전 때가 마지막이다. 국제유가가 급등한 2008년, 리비아 사태로 중동 불안이 가중된 2011년 등에는 공공기관을 드나드는 차량에 국한해 홀짝제, 5부제 등을 시행했다.이 대통령은 추가경정예산(추경)의 신속한 편성 및 집행도 재차 주문했다. 이 대통령은 “취약계층, 수출 기업 지원 등을 위해서 ‘전쟁 추경’을 신속하게 편성해 달라”고 지시했다. 그러면서 “아침에 정청래 (더불어민주당) 대표께서 ‘예산 심의도 사상 최고의 속도로 심의하겠다’고 말씀해 주셨는데 국회도 최대한 빨리 심사해 달라”고 했다.추경에 포함될 소득 지원을 지방에 더 크게 하는 방안도 제안했다. 이 대통령은 “대다수 취약 부분에서 더 나빠지는 상황이기 때문에 소득 지원 정책을 안 할 수가 없을 것 같다”며 “추경을 한다면 지방에 더 대대적으로 할 수 있게 획기적으로 해 달라”고 밝혔다. 유류세 인하에 대해서는 “그 방법보다는 걷은 유류세를 추경 편성을 통해 소득을 지원해 주는 게 (낫다)”라고 말했다.이 대통령은 부동산 정책에서 세제 개편은 ‘마지막 수단’임을 언급하기도 했다. 이 대통령은 “이번에는 부동산 가격을 어떻게든 잡아야 한다”며 “제일 중요한 게 금융 부문이고 공급 정책도 잘해야 된다”고 말했다.아울러 “세금 문제는 어찌 됐든 마지막 수단이다. 전쟁으로 치면 세금은 핵폭탄 같은 것”이라며 “함부로 쓰면 안 된다”고 설명했다. 이어 “그럼에도 불구하고 최후의 수단으로 반드시 써야 하는 상황이 되면 써야 한다. 준비를 잘해 달라”고 했다.한편 이 대통령은 5·18 정신, 부마항쟁 등 야당도 반대하지 않을 의제부터 순차적으로 개헌할 수 있도록 정부가 준비할 것을 지시했다. 이 대통령은 “국회의장께서 ‘합의되는 것, 국민이 동의하는 쉬운 의제부터 순차적으로 개헌을 하자’고 말씀하셨지 않나”라며 “예를 들면 5·18 정신을 헌법 전문에 넣는 건 야당도 맨날 하던 얘기”라고 전했다.아울러 “야당에서 5·18 정신을 헌법 전문에 넣으면서 부마항쟁도 넣자고 주장했던 기억이 난다”며 “저는 그것도 한꺼번에 같이 하면 더 좋을 거 같다”고 제안했다. 그러면서 “지방자치 강화, 계엄 요건 강화도 국민들도 동의하고 야당도 반대하지 않을 것 같다”며 “이 문제에 대해서도 정부가 관심을 갖고 진척이 될 수 있도록 노력해야 될 것 같다”고 했다.서울 박기석·강동용·세종 김중래 기자