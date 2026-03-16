李, 與초선 만찬서 “겸손·진중·치밀하게 행동…집값 반드시 잡아야”

與초선의원들과 2차 만찬

“안정적 개혁되도록 만들어야”

이미지 확대 이재명 대통령이 지난 12일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.뉴스1

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이재명 대통령이 전날에 이어 16일 더불어민주당 초선의원들을 한남동 관저로 초청해 만찬을 함께하며 집권 여당이 추구할 개혁 방향에 관해 의견을 나눴다.만찬에 참석한 민주당 김기표 대변인에 따르면 이 대통령은 초선의원 32명이 참석한 이날 만찬에서 “개혁에 대한 국민들의 타오르는 열망, 변화에 대한 열망을 받아안아서 세상이 유용하고 안정적으로 개혁이 될 수 있도록 만들어야 한다”고 밝혔다.이 대통령은 “집권 여당으로서 겸손, 진중, 치밀하게 행동해서 세상을 잘 바꾸자”며 “그래서 국민들이 ‘여당과 정부가 참 잘하는구나’, ‘우리 삶이 바뀌는구나’ 느끼게 노력하자”고 강조했다.아울러 “정부가 반드시 성공해야 한다. 야당일 때보다 훨씬 더 에너지를 많이 쏟아야 하고, 공부도 하고 국민도 많이 만나야 한다”며 “더 치밀하게 정책을 잘 세우자”고 당부했다.이 대통령은 “직접 민주주의에 대한 욕구가 커졌기 때문에 국민과 직접 소통할 수 있는 노력을 많이 하는 게 좋겠다”고 주문하기도 했다.또한 “민주당이 아주 잘하고 있고, 현재 민주당이 보여주는 모습이 살아있는 정당의 모습이기도 하다”며 “여러 의견을 모아서 시너지를 내는 게 당이 아니겠냐. 당정 간 협력이 잘되고 있다”고 언급했다.부동산 문제에 대해서는 “집값을 반드시 잡아야 하겠다”고 강조했다. 김 대변인은 “이 대통령이 정부가 조금 더 잘해야 할 일로 여러 말씀을 하면서 부동산 가격 안정 부분을 간단히 말했다”고 전했다.이날 만찬은 오후 6시 45분부터 2시간 20분가량 진행됐다. 초선 의원들은 국정 현안과 지역 민생에 대한 의견을 개진하고 이 대통령은 주로 경청한 것으로 전해졌다.이틀에 걸친 초선 의원들과의 만찬은 이날로 마무리됐다. 식사 메뉴는 차돌능이버섯냉채, 궁중보양탕, 명란생선완자전, 메밀순무침, 와규꽃등심 구이, 뿌리채소밥, 아욱국, 계절과일, 제주당근 타르트 등이었다.이보희 기자