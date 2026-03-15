[포토] ‘현직 대통령 최초’ 3·15의거 기념식 참석

1 / 7 이미지 확대 이재명 대통령, 현직 대통령 최초 3·15의거 기념식 참석 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 지난 2010년 3·15의거가 국가기념일로 지정되고 2011년부터 정부 주관으로 기념식을 거행해 온 이래, 대통령이 참석한 것은 이번이 처음이다. 2026.3.15 청와대통신사진기자단

이미지 확대 유족 위로하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 기념사를 마친 뒤 오무선 유족회장의 손을 잡고 있다. 2026.3.15 청와대통신사진기자단

이미지 확대 기념사 마친 이재명 대통령 이재명 대통령이 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 기념사를 마친 뒤 유족들과 인사하고 있다. 2026.3.15 청와대통신사진기자단

이미지 확대 3·15의거 노래 제창하는 이재명 대통령과 참석자들 이재명 대통령과 참석자들이 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3?15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 3·15의거 노래를 제창하고 있다. 2026.3.15 청와대통신사진기자단

이미지 확대 3·15의거 노래 제창하는 이재명 대통령과 참석자들 이재명 대통령과 참석자들이 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 3?15의거 노래를 제창하고 있다. 2026.3.15 청와대통신사진기자단

이미지 확대 이재명 대통령, 현직 대통령 최초 3·15의거 기념식 참석 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 지난 2010년 3·15의거가 국가기념일로 지정되고 2011년부터 정부 주관으로 기념식을 거행해 온 이래, 대통령이 참석한 것은 이번이 처음이다. 2026.3.15 청와대통신사진기자단

이미지 확대 3·15의거 노래 제창하는 이재명 대통령 부부와 참석자들이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 참석자들과 함께 3?15의거 노래를 제창하고 있다. 2026.3.15 청와대통신사진기자단

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 국기에 경례하고 있다.지난 2010년 3·15의거가 국가기념일로 지정되고 2011년부터 정부 주관으로 기념식을 거행해 온 이래, 대통령이 참석한 것은 이번이 처음이다.온라인뉴스부