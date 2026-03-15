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[포토] ‘현직 대통령 최초’ 3·15의거 기념식 참석

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수정 2026-03-15 16:19
입력 2026-03-15 16:19
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이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 국기에 경례하고 있다.



지난 2010년 3·15의거가 국가기념일로 지정되고 2011년부터 정부 주관으로 기념식을 거행해 온 이래, 대통령이 참석한 것은 이번이 처음이다.

온라인뉴스부
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