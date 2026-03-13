李대통령 “충남·대전·충북까지 통합할지 고민해봐야”

李, 충북 타운홀 미팅서 제안

이재명 대통령, 충북 간담회 발언

이재명 대통령은 13일 충북을 찾아 대전·충남 행정 통합을 언급하며 “충북은 독자적인 길을 계속 갈 것인가, 충남·북, 대전까지 통합해서 하나의 거대한 경제권, 행정체계로 만들 것인가는 여러분도 고민해 보셔야 한다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 충북 청주 오스코에서 열린 충북 타운홀 미팅에서 “대전·충남이 통합해버리면 ‘충북은 뭣이여, 어찌 되는겨’ 이런 생각이 갑자기 들기 시작했다고 한다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “저는 가급적이면 광역으로 통합해서 지역 경쟁력을 높이는 게 좋지 않을까라고 생각을 한다”고 말했다.이 대통령은 “팔도를 나눠서 해도 충분히 넓고 경쟁할 수 있었는데, 지금은 국경이 거의 무너지고 거의 모든 국제 경쟁이 돼버렸다”며 “국제 경쟁은 도시 중심으로 이뤄지는 측면이 있다”고 설명했다. 이어 “도시들이 경쟁력을 올리기 위한 광역화가 이제 전 세계적으로 시대적 추세가 됐다”고 했다.이 대통령은 “마침 충남 대전이 통합을 한다고 하길래 마침 잘됐다고 우리가 열심히 했더니 또 가더니 섰다”며 “밀면 반대로 온다. 밀면 같이 가야 하는데 이제는 스톱이 됐다. 급정거를 한 상태”라고 전했다.그러면서도 “그러나 언젠가는 지역 통합은 이뤄질 수밖에 없다”며 충북의 행정 통합을 고민해야 한다고 짚었다. 이어 “이 땅을 살아갈 다음 세대들이 어떤 방식으로 지역에서 자리를 잡고 기회를 누리면서 전 세계적인 경쟁력을 가지는 지역으로 만들까, 어떤 게 과연 바람직할까. 정말 고민해야 될 거 같다”고 했다.박기석 기자