李대통령 “대·중소기업 상생 협력, 시혜 아닌 투자”

대·중소기업 상생 실천 기업인 간담회

한화오션, 원하청 노동자 동일 성과금 지급에

“모범적 사례… 경제 전반으로 확산시켜야”

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 ‘상생을 실천하는 기업인과의 대화’에서 발언하고 있다.

연합뉴스

이재명 대통령은 10일 “대·중소기업 상생 협력은 시혜가 아닌 투자”라며 “더 심하게 이야기하면 생존 전략일 수 있다”고 강조했다.이 대통령은 이날 청와대에서 ‘상생을 실천하는 기업인과의 대화’를 직접 주재하며 이같이 밝혔다. 이날 간담회는 대·중소기업 상생 협력 우수 실천 기업을 격려하고 모범 사례를 확산하기 위해 마련됐다.이 대통령은 “우리가 지속적 성장을 계속하기 위해서는 경제 체질, 산업 전반의 풍토에 대한 일반적인 전환이 있어야 된다”며 “그 중에서 가장 중요한 게 상생의 생태계 조성”이라고 짚었다.이 대통령은 대기업을 호랑이에 비유하며 “호랑이만 남아서야 결국 살아남을 수 있겠는가”라고 반문한 뒤 “호랑이도 풀밭이 있어야 생존한다는 게 자연의 이치”라고 말했다. 이어 “건강한 토끼, 너른 풀밭이 있는 생태계가 뒷받침돼야 지속적인 성장 발전도 가능하고 우리 대한민국 경제의 미래가 있다”고 했다.이 대통령은 “대한민국의 지속적인 성장을 위해서는 기회와 과실을 고루 나누는 ‘모두의 성장’으로 대전환해야 되겠다”고 제안했다. 그러면서 “최근 우리 경제가 수출 호조, 코스피 5000 돌파, 경제성장률 2%대 회복 등 전반적으로 회복세에 들어섰다”면서도 “여전히 중소기업, 지방, 노동 부문, 특히 그중에서 취약한 청년 등에게는 아직 여전히 딴 세상 이야기일 수도 있다”고 했다.이 대통령은 “자원과 기회를 특정 부분에 집중, 편중해서 소위 낙수 효과를 노리는 전략이 매우 유효했던 때가 있었다”면서도 “이런 전략이 성장 발전에 디딤돌 역할을 해왔지만 이제는 걸림돌이 되고 있다는 게 대체적인 평가”라고 설명했다.이에 상생 협력이 중요하다고 강조하며 “상생 협력의 생태계를 조성하는 건 실력 있는 파트너를 직접 키워내고 또 팀워크를 형성하는 매우 효율적인 투자다. 더 멀리 더 오래 더 높이 날기 위한 영리한 생존 전략”이라고 했다.이 대통령은 한화오션이 조선업계 최초로 원하청 근로자의 성과급을 400%로 동일 지급한 사례를 언급하며 “대·중소기업 임금의 이중 구조 개선을 위한 매우 모범적인 사례”라고 평가했다.이 대통령은 “우리 정부는 한화오션 사례와 같은 상생 문화를 경제 전반으로 확산시켜 나갔으면 하는 바람을 갖고 있다”며 “여러분들 노력을 표준으로 삼아서 플랫폼이나 방산, 금융 등 산업 구석구석에 상생 협력의 문화가 확산될 수 있도록 우리 정부도 든든하게 뒷받침하겠다”고 약속했다.이날 간담회에는 한화오션, 삼성전자, SK수펙스추구협의회, 현대자동차, LG전자, 네이버 등 10개 대기업과 이들과 협력하는 10개 중소기업이 참석했다. 이들 기업은 성과 공유, 상생형 스마트공장, 지역, 공급망 ESG, 오픈 이노베이션, 온라인 플랫폼 등 10개 상생 협력 분야에서 각각 선정됐다.박기석·강동용 기자