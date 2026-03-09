李대통령, ‘중동 대피 지원’ 투르크메니스탄·싱가포르 정상에 감사 서한

투르크메니스탄, 이란 체류 국민 입국 협조
싱가포르, 오만 체류 국민 전세기로 수송
이재명 대통령은 9일 중동 사태로 발이 묶인 한국 국민의 귀국을 도와준 투르크메니스탄과 싱가포르 정상에게 감사 서한을 보냈다.
이 대통령은 이날 최근 중동 상황과 관련해 우리 국민들이 위험 지역을 벗어나 안전한 곳으로 이동할 수 있게 도움을 준 투르크메니스탄 대통령과 싱가포르 총리에게 감사 서한을 발송했다고 강유정 청와대 대변인이 전했다.
이 대통령은 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령에게 이란에 체류 중이던 우리 국민 25명과 이란 국적자 4명(우리 국민 가족)이 지난 3~4일 투르크메니스탄으로 안전하게 대피할 수 있도록 적극 협조해 준 데 대해 깊은 사의를 표했다. 이어 “이번 대피 지원이 양국 간 우호와 신뢰의 깊이를 다시 한번 확인하는 계기가 됐다”고 평가했다.
이 대통령은 로렌스 웡 싱가포르 총리에게도 오만에 체류 중이던 우리 국민 4명이 싱가포르로 안전하게 이동할 수 있도록 지원해 준 데 대해 감사의 뜻을 전했다. 싱가포르는 지난 7~8일 오만에서 출발한 자국 전세기에 우리 국민 4명을 탑승시켜 싱가포르로 안전하게 이동하는 데 도움을 줬다고 강 대변인은 설명했다.
이 대통령은 웡 총리에게 보내는 서한을 통해 “긴급한 상황 속에서 싱가포르 측이 보여준 각별한 관심과 지원이 우리 국민의 안전 확보에 큰 도움이 됐다”고 평가했다. 또한 “지난 2일 한·싱가포르 정상회담 직후 이루어진 이번 지원이 양국 간 신뢰에 기반한 전략적 동반자 관계를 잘 보여주는 사례”라고 강조했다.
