李대통령 “주식·환율 시세 교란 차단… 휘발유 가격 폭등, 제재 방안 논의”

李, 임시 국무회의서 중동 상황 점검

“어려운 시장 환경 악용 시도 강력 단속”

“100조 규모 시장 안정 프로그램 집행”

“원유·가스 등 긴급 수급 안정책 추진”

이미지 확대 국무회의 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 중동 상황 대응책 논의를 위한 국무회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 5일 중동 상황과 관련 “이럴 때 기승을 부리는 가짜뉴스 유포 또 시세 교란과 같은 범죄 행위도 철저하게 차단하라”고 지시했다.싱가포르·필리핀 순방을 마치고 전날 귀국한 이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 임시 국무회의에서 “주식과 환율 같은 금융시장의 변동성 확대에 적극적으로 대응해야 한다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “정부는 자본시장 안정과 체질 개선을 위한 정책적 노력을 가속화해달라”며 “자금시장 불안을 사전에 차단하기 위해 마련된 100조원 규모의 시장 안정 프로그램을 적절하게 또 신속하게 집행·관리해달라”고 당부했다.그러면서 “특히 국민경제의 혼란을 조장해서 이익을 취하려는 세력들에 대해서는 무관용의 원칙으로 엄중하게 책임을 물어야 되겠다”고 경고했다.이 대통령은 “에너지 수급, 가격 불안정 역시 각별하게 신경 써야겠다”며 “원유, 가스, 나프타 등에 대한 긴급 수급 안정책과 함께 중장기적으로 수입처를 다각화하는 방안을 신속하게 추진해달라”고도 지시했다.아울러 “어려운 시장 환경을 악용해서 매점매석이나 불합리하게 폭리를 취하려는 시도를 강력히 단속해 이에 대해 단호하게 대응할 필요가 있다”고 강조했다.구체적으로 “유류 공급에 관해선 아직까지 객관적으로는 심각한 차질이 벌어지는 것도 아닌데 갑자기 주유소 휘발유 가격이 폭등했다고 한다”며 “아침, 점심, 저녁 가격이 다르다고 하고 심지어 리터당 200원 가까이 올리는 곳도 있다고 한다”고 지적했다. 이어 “제재 방안이 구체적으로 어떤 게 있는지 한 번 논의해봐달라”고 했다.이 대통령은 “실물 경제에 미치는 영향을 최소화하는 노력도 기울여야 되겠다”며 “중동 수출 의존도가 높은 기업이나 해운 같은 분야에 대해서는 이번 상황에 직접적인 영향을 받게 되기 때문에 이에 대해서 신속하고 넓은 정책 금융 지원을 서둘러달라”고 당부했다.재외국민의 안전도 강조했다. 이 대통령은 “관계 당국은 주재원, 출장자, 유학생, 여행객 등 현지에 체류 중인 우리 국민들을 빠짐없이 파악하라”며 “만일의 상황에 대비한 비상 철수 대책을 이중, 삼중으로 치밀하게 준비해달라”고 지시했다.특히 “군용기와 전세기, 육로 교통 등 가능한 모든 수단을 총동원하라”며 “현재 중동 해역에 있는 우리 선박의 선원과 안전에도 만전을 기해달라”고 했다.이 대통령은 “대한민국은 지금까지 있었던 수없이 많은 위기 상황들을 슬기롭게 극복해왔다”며 “우리 국민들의 단합된 힘으로 또 대한민국의 저력으로 지금의 이 약간의 혼란도 큰 무리 없이 잘 이겨낼 것”이라고 말했다. 이어 “오히려 넘어진 김에 쉬어간다고 오히려 좋은 기회로 만들 수 있을 것”이라고 했다.박기석·강동용 기자