한·필리핀 수교 77주년 기념일에 정상회담… 원전·방산 협력 강화

李대통령 1박 2일 국빈 방문

이미지 확대 이재명 대통령이 3일 필리핀 국빈방문 첫 일정으로 필리핀의 대표적인 독립운동가 호세 리잘 기념비에 헌화하기 위해 이동하고 있다.

마닐라 뉴스1

2026-03-04 8면

이재명 대통령이 3일 필리핀을 국빈 방문해 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담을 진행했다. 한국·필리핀 수교 77주년을 맞는 이날 이 대통령은 정상회담을 통해 전통적 우방국인 필리핀과의 우호를 다지고, 원전·방산 등 분야에서 협력을 강화하기로 했다.이 대통령은 2박 3일간의 싱가포르 국빈 방문을 마치고 필리핀 마닐라 빌라모어 군공항에 이날 도착했다. 공항에는 프란시스코 티우 라우렐 농업부 장관 등 정부·의회 관계자들이 나와 이 대통령과 김혜경 여사를 영접했다. 필리핀 측은 이 대통령에게 꽃목걸이를 걸어주고 김 여사에게 꽃다발을 전달하며 환영의 뜻을 전했다.이 대통령은 순방 첫 일정으로 필리핀의 국부로 추앙받는 독립운동가 호세 리잘의 기념비를 찾아 헌화했다. 필리핀이 한국과 독립의 경험을 공유하고 6·25전쟁에 참전한 우방국이라는 점을 고려해 보훈 일정으로 순방의 문을 연 것으로 풀이된다.이어 이 대통령은 마닐라 말라카냥궁으로 이동, 마르코스 대통령의 영접을 받으며 공식 환영식에 참석했다. 이어 마르코스 대통령과 소인수 회담, 확대 정상회담, 문건 교환식, 공동언론발표, 국빈 만찬으로 이어지는 일정을 소화했다. 두 정상은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 진행했던 정상회담 이후 약 4개월 만에 재회했다.양국 정상은 이날 정상회담을 계기로 통상·인프라·방산 등 분야에서 그간 이뤄져 온 양국 간 협력을 심화하고, 원전·조선·핵심광물 등 미래 분야로 협력을 확대하기로 했다.이 대통령은 어린 시절 조종사가 꿈이었던 마르코스 대통령에게 한국 공군의 조종사 항공 점퍼를 선물했다. 점퍼 오른팔에는 한·필리핀 수교 77주년 기념일인 3월 3일을 상징하는 ‘3377’ 패치를 부착했다. 또 순금으로 도금한 거북선을 선물하며 양국의 방산 협력 강화를 기원했다고 청와대는 설명했다. 마르코스 대통령의 부인 리자 아라네타 여사에게는 정홍 금화 노리개와 한국 화장품 세트 등을 전달했다.이 대통령은 필리핀 순방 이틀째인 4일 오전에는 마닐라 영웅묘지 내 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화한다. 필리핀의 생존 참전용사와 후손들도 만날 예정이다. 이어 한국·필리핀 비즈니스 포럼에 참석해 양국 기업인들을 격려하고, 마지막 일정으로 필리핀 동포들과 오찬 간담회를 진행하며 3박 4일간의 싱가포르·필리핀 순방을 마무리한다.마닐라 박기석 기자