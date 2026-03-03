李대통령 “韓의 필리핀 사랑 잘 알려져” 마르코스 “한국 음식 필리핀에서 인기”

수교 77주년 기념일에 한·필리핀 정상회담

李 “협력 지평 더욱 넓히는 문턱에 서 있어”

마르코스 “급변하는 정세 속 파트너십 강화”

이미지 확대 이재명 대통령, 한-필리핀 정상회담 이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 3일 필리핀 마닐라 말라카냥궁에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

연합뉴스

이재명 대통령은 3일 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 정상회담에서 “양국은 지난 77년간 쌓아온 파트너십을 기반으로 협력의 지평을 더욱 넓히는 문턱에 서 있다”며 협력의 잠재력을 극대화해야 한다고 제안했다.필리핀을 국빈 방문한 이 대통령은 이날 마닐라 말라카냥궁에서 정상회담 모두발언을 통해 이같이 밝혔다. 정상회담이 열린 이날은 한·필리핀 수교 77주년이 되는 날이다.이 대통령은 “한국전쟁에서도 아시아 국가 중에서는 최초로 필리핀의 젊은 군인들이 파병해서 대한민국을 지켜주기 위해서 피 흘리면서 싸워줬다”며 “대한민국의 자유와 평화를 위해서 목숨을 바쳐 함께 싸우신 우리 필리핀 참전용사들에게 존경과 감사의 마음을 전한다”고 말했다.이 대통령은 “한국과 필리핀 양국 사이에 놓여 있는 지리적인 거리도 가깝긴 하지만 양국 국민들 간의 마음의 거리는 그보다 훨씬 더 가깝다고 생각한다”고 짚었다. 이어 “지난해 필리핀을 방문한 외국인 중에 한국인이 1위를 차지했다고 들었다”며 “대한민국의 필리핀 사랑은 잘 알려져 있다”고 했다.이어 “이처럼 깊은 역사적 유대감과 단단한 우호 관계가 있기 때문에 우리 양국 협력의 미래는 매우 밝다”며 “두 정상이 지혜를 모으고, 또 양국의 국민들이 뜻을 함께한다면 양국은 지정학적인 불확실성과 글로벌 기술 경쟁이라는 이 격변의 시대를 굳게 헤쳐 나갈 소중한 파트너가 될 것”이라고 했다.이 대통령은 “인공지능과 디지털, 친환경 에너지, 조선, 문화산업 등 우리 양국이 함께할 미래 유망 분야가 활짝 펼쳐지고 있다”며 “이 과정에서 우리 양국 국민들은 더 자주 만나면서 협력의 잠재력을 극대화해야 한다”고 강조했다.마르코스 대통령은 “저희는 급변하는 국제 정세 하에서 해양 안보와 국방 협력과 같은 상호 신뢰를 기반으로 한 파트너십을 더욱 강화해 나가고 있다”며 “대규모 인프라 프로젝트에서의 협력이 지속되고 있는 점도 높이 평가한다”고 밝혔다.또한 “대한민국과의 통합적인 개발 파트너십도 중요한 협력의 기반이 되고 있다”며 AI, 해양 청소, 수자원 관리, 농업 메커니즘, 긴급 의료 서비스 역량 강화, 방산 등을 열거했다. 그러면서 “이러한 이니셔티브는 또한 필리핀 국민들의 삶의 질과도 직결되고 있으며 우리의 파트너십의 기반이 되는 인적 교류를 강화하고 있다”고 했다.마르코스 대통령은 “필리핀은 계속해서 한국의 문화를 매우 소중하게 생각하고 있다”며 “K팝, K-드라마와 같이 공통의 가치에 기반한 문화적 교류가 진행되고 있다”고 전했다. 이어 “저희 연구에 따르면 대한민국 음식이 필리핀에서 매우 높은 인기를 부과하고 있다는 점도 말씀드린다”고 해 좌중의 웃음을 자아냈다.마닐라 박기석 기자