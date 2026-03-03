수교 77년 맞는 날, 한·필리핀 정상회담… 원전·방산 협력 논의

싱가포르 순방 마친 李, 필리핀 국빈방문

1박 2일간 정상회담·국빈만찬 등 일정

이미지 확대 이재명 대통령, 한-싱 AI 커넥트 서밋 발언 이재명 대통령이 2일 싱가포르의 한 호텔에서 열린 한-싱가포르 AI 커넥트 서밋에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 3일 필리핀 국빈 방문을 위해 마닐라로 향한다. 한국·필리핀 수교 77주년을 맞는 이날 이 대통령은 정상회담을 통해 원전, 방산 등 분야에서 양국 간 협력을 한층 강화할 계획이다.이 대통령은 이날 2박 3일간의 싱가포르 국빈 방문을 마치고 필리핀 순방 일정을 시작한다. 이 대통령은 마닐라에 도착, 첫 일정으로 필리핀의 대표적 독립운동가인 호세 리잘의 기념비를 찾아 헌화한다.이 대통령은 마닐라 말라카냥궁으로 이동, 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 함께 공식 환영식에 참석한다. 이어 마르코스 대통령과 소인수 회담, 확대 정상회담, 문건 교환식, 공동언론발표, 국빈 만찬으로 이어지는 일정을 소화한다.이 대통령은 정상회담을 통해 통상, 인프라, 방산 등 분야에서 그간 이뤄져 온 협력을 심화하고, 원전, 조선, 핵심광물 등 미래 분야로 협력을 확대한다는 계획이다.특히 이 대통령이 필리핀을 방문하고 정상회담을 하는 이날은 수교 77주년을 맞는 날로 양국에 각별한 의미를 갖는다고 위성락 국가안보실장은 전날 브리핑을 통해 밝혔다. 위 실장은 “우리나라는 동남아시아 최초 수교국이자 아시아 최초, 최대 규모 한국전쟁 참전국인 필리핀과의 역사적인 유대 및 우정에 기반하여 협력 관계를 발전시켜 왔다”고 평가했다.이 대통령은 필리핀 순방 2일 차인 4일 오전 마닐라 영웅묘지 내 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화한다. 필리핀 참전용사와 후손들도 만날 예정이다. 오후에는 한국·필리핀 비즈니스 포럼에 참석해 양국 기업인들을 격려하고, 마지막 일정으로 필리핀 동포들과 오찬 간담회를 진행한다.싱가포르 박기석 기자