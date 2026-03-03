수교 77년 맞는 날, 한·필리핀 정상회담… 원전·방산 협력 논의

싱가포르 순방 마친 李, 필리핀 국빈방문
1박 2일간 정상회담·국빈만찬 등 일정
이재명 대통령은 3일 필리핀 국빈 방문을 위해 마닐라로 향한다. 한국·필리핀 수교 77주년을 맞는 이날 이 대통령은 정상회담을 통해 원전, 방산 등 분야에서 양국 간 협력을 한층 강화할 계획이다.
이 대통령은 이날 2박 3일간의 싱가포르 국빈 방문을 마치고 필리핀 순방 일정을 시작한다. 이 대통령은 마닐라에 도착, 첫 일정으로 필리핀의 대표적 독립운동가인 호세 리잘의 기념비를 찾아 헌화한다.
이 대통령은 마닐라 말라카냥궁으로 이동, 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 함께 공식 환영식에 참석한다. 이어 마르코스 대통령과 소인수 회담, 확대 정상회담, 문건 교환식, 공동언론발표, 국빈 만찬으로 이어지는 일정을 소화한다.
이 대통령은 정상회담을 통해 통상, 인프라, 방산 등 분야에서 그간 이뤄져 온 협력을 심화하고, 원전, 조선, 핵심광물 등 미래 분야로 협력을 확대한다는 계획이다.
특히 이 대통령이 필리핀을 방문하고 정상회담을 하는 이날은 수교 77주년을 맞는 날로 양국에 각별한 의미를 갖는다고 위성락 국가안보실장은 전날 브리핑을 통해 밝혔다. 위 실장은 “우리나라는 동남아시아 최초 수교국이자 아시아 최초, 최대 규모 한국전쟁 참전국인 필리핀과의 역사적인 유대 및 우정에 기반하여 협력 관계를 발전시켜 왔다”고 평가했다.
이 대통령은 필리핀 순방 2일 차인 4일 오전 마닐라 영웅묘지 내 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화한다. 필리핀 참전용사와 후손들도 만날 예정이다. 오후에는 한국·필리핀 비즈니스 포럼에 참석해 양국 기업인들을 격려하고, 마지막 일정으로 필리핀 동포들과 오찬 간담회를 진행한다.
싱가포르 박기석 기자
