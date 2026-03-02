해수부 장관에 ‘부산·내부 출신’ 황종우 낙점

남궁범 등 규제합리화위 부위원장

권익위원장에 정일연 변호사 임명

진화위원장에 송상교 前 사무처장

윤광일·전현정, 선관위원에 지명

이미지 확대 황종우 해양수산부 장관 후보자

2026-03-03 8면

이재명 대통령은 2일 황종우(59·행시 38회) 한국해사협력센터 국제협력위원장을 해양수산부 장관 후보자로 낙점했다. 약속한 대로 부산 출신 인사를 지명한 것이다. 총리급인 규제합리화위원회 부위원장에는 기업인과 여야 인사를 고루 발탁하는 ‘통합·실용 인사’를 단행했다.이규연 청와대 홍보소통수석은 황 후보자에 대해 “북극항로 시대를 주도하고 해양 수도 완성을 차질 없이 추진해 나갈 적임자”라고 평가했다. 황 후보자 지명은 부산 출신인 전재수 전 장관이 사퇴한 지 81일 만이다. 이 대통령은 지난해 12월 부산에서 열린 타운홀 미팅에서 ‘후임 해수부 장관은 부산에서 찾겠다’고 공언한 바 있다.규제합리화위원회 부위원장에는 남궁범(62) 에스원 고문, 박용진(55) 전 더불어민주당 의원, 이병태(66) 카이스트 명예교수 등 3명이 위촉됐다.남궁 부위원장은 삼성전자 부사장과 에스원 대표이사를 역임한 기업인이다. 박 부위원장은 당내에서 비명(비이재명)계로 분류되며 초선 의원 시절부터 재벌 개혁에 앞장섰다.카이스트 경영대학장을 역임한 이 부위원장은 지난해 국민의힘 대선 경선 당시 홍준표 후보 캠프에서 경제 정책을 맡았던 인물로 ‘홍준표 책사’로 알려진 인물이다. 막말 논란 등으로 이 대통령의 선거대책위원회 합류는 불발된 바 있다.장관급 국민권익위원장에는 쌍방울 대북송금 사건 변호인이었던 정일연(65·사법연수원 20기) 법무법인 베이시스 변호사가 임명됐다.진실·화해를 위한 과거사 정리위원장에는 송상교(54) 전 진실화해위 사무처장이 임명됐다. 민주사회를 위한 변호사모임 사무총장 출신이다.중앙선거관리위원회 위원 후보자로는 윤광일(57) 숙명여대 교수와 판사 출신의 전현정(60·사법연수원 22기) 법무법인 LKB평산 변호사가 지명됐다. 윤 후보자는 서울대 정치학과를 졸업하고 미 미시간대에서 정치학 박사 학위를 취득했다. 서울신문 독자권익위원으로도 활동했다. 전 후보자는 전북 전주 출신으로 서울대 사법학과를 졸업했다. 대법원 재판연구관과 서울중앙지법 부장판사를 거쳤다.기본사회위원회 부위원장에는 강남훈(69) 한신대 명예교수가, 국가생명윤리심의위원장에는 김옥주(63) 서울대 의대 주임교수가 발탁됐다.강동용 기자