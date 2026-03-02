메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

李 “싱가포르도 좁은 땅에 인구 많은데 부동산 투기 없어 놀라워”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
박기석 기자
박기석 기자
수정 2026-03-02 18:01
입력 2026-03-02 18:01

순방 현장서도 SNS로 정책 메시지
싱가포르 ‘이재명·김혜경 난초’ 환영
李, 호랑이·사자 그림 도자기 선물

이미지 확대
싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일(현지시간) 싱가포르 외교부에서 대통령 부부의 이름을 딴 ‘이재명 김혜경 난’(Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung)을 살펴보고 있다. 이 대통령 오른쪽은 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령. 싱가포르 뉴스1
싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일(현지시간) 싱가포르 외교부에서 대통령 부부의 이름을 딴 ‘이재명 김혜경 난’(Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung)을 살펴보고 있다. 이 대통령 오른쪽은 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령.
싱가포르 뉴스1


싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 2일 “부동산이 사회 문제가 되지 않고 있는 싱가포르의 부동산 정책에 대해서도 많이 배워가야 될 것 같다”고 말했다. 최근 부동산 시장 정상화에 총력을 쏟아온 이 대통령이 순방 현장에서도 관련 메시지를 멈추지 않은 것이다.

이 대통령은 이날 싱가포르 정부청사에서 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담하면서 “오래전 (경기) 성남시장으로 일할 때부터 싱가포르의 부동산 정책에 대해서 각별한 관심이 있었다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “싱가포르와 대한민국의 유사점 중에 하나는 좁은 국토에 많은 사람들이 살고 있다는 점”이라고 짚은 뒤 “좁은 국토에서 엄청난 경제적 성장을 이뤄냈으면서도 주택 문제나 부동산 문제로 전혀 사회 문제가 되지 않고 있다”고 강조했다.

이 대통령은 전날 엑스(X)에는 “싱가포르는 좁은 국토에 국민소득이 1인당 10만불에 가까운 나라이지만 국민들이 부동산 투기로 고통받거나 국가 발전이 저해되지 않는다”며 “정부의 의지만 있으면 얼마든지 투기 억제가 가능하다는 것을 보여준다”고 말했다.

한편 이 대통령과 김혜경 여사는 이날 외교부 본관 앞에서 열린 공식 환영식에 이어 ‘난초 명명식’에 참석했다. 싱가포르 정부는 외국 정상 등 주요 인사가 자국을 방문하면 국화인 난초의 교배종에 방문 인사의 이름을 붙이는 독특한 외교 관례를 갖고 있다. 싱가포르 측은 열대 난초의 한 종류인 반다(Vanda)를 선택해 ‘이재명 김혜경 난(Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung)’이라는 이름을 붙였다. 싱가포르 국립식물원 관계자는 해당 난초를 소개하며 “패턴이 매우 아름답다. 특히 태극기의 건곤을 상징하는 것으로 볼 수 있다”고 말했다. 이 대통령은 “정말 아름답고 향기 높은 난초에 제 이름을 붙이게 되어 정말로 영광”이라고 화답했다.

아울러 이 대통령은 로렌스 웡 싱가포르 총리와도 정상회담 및 친교 오찬을 했으며, 타르만 대통령이 주최하는 국빈 만찬에 참석했다. 이 대통령은 웡 총리에게 호랑이와 사자 그림이 그려진 도자기 접시를 선물로 전달했다. 호랑이는 한국을, 사자는 싱가포르를 각각 상징한다. 웡 총리의 부인 루츠 루이 여사에게는 한국 전통 유기 기법으로 제작된 서양 식기 세트, 한국 전통 문양을 현대적으로 재해석한 문양의 실크 스카프를 전달했다.

싱가포르 박기석 기자
2026-03-03 6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기