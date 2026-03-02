李 “싱가포르도 좁은 땅에 인구 많은데 부동산 투기 없어 놀라워”

순방 현장서도 SNS로 정책 메시지

이미지 확대 싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일(현지시간) 싱가포르 외교부에서 대통령 부부의 이름을 딴 ‘이재명 김혜경 난’(Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung)을 살펴보고 있다. 이 대통령 오른쪽은 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령.

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 2일 “부동산이 사회 문제가 되지 않고 있는 싱가포르의 부동산 정책에 대해서도 많이 배워가야 될 것 같다”고 말했다. 최근 부동산 시장 정상화에 총력을 쏟아온 이 대통령이 순방 현장에서도 관련 메시지를 멈추지 않은 것이다.이 대통령은 이날 싱가포르 정부청사에서 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담하면서 “오래전 (경기) 성남시장으로 일할 때부터 싱가포르의 부동산 정책에 대해서 각별한 관심이 있었다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “싱가포르와 대한민국의 유사점 중에 하나는 좁은 국토에 많은 사람들이 살고 있다는 점”이라고 짚은 뒤 “좁은 국토에서 엄청난 경제적 성장을 이뤄냈으면서도 주택 문제나 부동산 문제로 전혀 사회 문제가 되지 않고 있다”고 강조했다.이 대통령은 전날 엑스(X)에는 “싱가포르는 좁은 국토에 국민소득이 1인당 10만불에 가까운 나라이지만 국민들이 부동산 투기로 고통받거나 국가 발전이 저해되지 않는다”며 “정부의 의지만 있으면 얼마든지 투기 억제가 가능하다는 것을 보여준다”고 말했다.한편 이 대통령과 김혜경 여사는 이날 외교부 본관 앞에서 열린 공식 환영식에 이어 ‘난초 명명식’에 참석했다. 싱가포르 정부는 외국 정상 등 주요 인사가 자국을 방문하면 국화인 난초의 교배종에 방문 인사의 이름을 붙이는 독특한 외교 관례를 갖고 있다. 싱가포르 측은 열대 난초의 한 종류인 반다(Vanda)를 선택해 ‘이재명 김혜경 난(Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung)’이라는 이름을 붙였다. 싱가포르 국립식물원 관계자는 해당 난초를 소개하며 “패턴이 매우 아름답다. 특히 태극기의 건곤을 상징하는 것으로 볼 수 있다”고 말했다. 이 대통령은 “정말 아름답고 향기 높은 난초에 제 이름을 붙이게 되어 정말로 영광”이라고 화답했다.아울러 이 대통령은 로렌스 웡 싱가포르 총리와도 정상회담 및 친교 오찬을 했으며, 타르만 대통령이 주최하는 국빈 만찬에 참석했다. 이 대통령은 웡 총리에게 호랑이와 사자 그림이 그려진 도자기 접시를 선물로 전달했다. 호랑이는 한국을, 사자는 싱가포르를 각각 상징한다. 웡 총리의 부인 루츠 루이 여사에게는 한국 전통 유기 기법으로 제작된 서양 식기 세트, 한국 전통 문양을 현대적으로 재해석한 문양의 실크 스카프를 전달했다.싱가포르 박기석 기자