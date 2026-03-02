한·싱가포르 ‘AI 동맹’ 뜬다… SMR·공공안전 전방위 협력

李대통령·웡 총리 정상회담

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 2일 싱가포르 외교부에서 열린 한·싱가포르 정상회담에서 발언하고 있다. 이 대통령 맞은편은 로런스 웡 싱가포르 총리.

2026-03-03

이재명 대통령은 2일 로런스 웡 싱가포르 총리와의 정상회담에서 한반도 평화 안정, 남북 대화 재개를 위한 싱가포르의 건설적 역할을 당부했다. 두 정상은 한·싱가포르 자유무역협정(FTA) 개선 협상을 개시하고 인공지능(AI)·소형원전(SMR) 등 미래 첨단 분야와 국방·안보 분야의 협력도 강화하기로 했다.싱가포르를 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 싱가포르 외교부 청사에서 웡 총리와 정상회담을 한 뒤 공동언론발표를 통해 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “싱가포르는 2018년 역사적인 북미 정상회담이 개최된 뜻깊은 장소”라며 “8년 전 싱가포르는 대화와 소통의 리더십을 통해 평화를 향한 탁월한 외교력을 전 세계에 보여 줬다. 앞으로도 한반도와 역내 평화를 위해 건설적 역할을 계속해 주실 것으로 믿는다”고 밝혔다.﻿두 정상은 최근 중동 상황에 대해서도 논의했다. 이 대통령은 “우리는 중동 정세가 글로벌 안보와 에너지 공급망 등 세계 경제에 미치는 영향을 평가하고, 중동의 안정과 평화가 회복되기를 바란다는 데 뜻을 함께했다”고 전했다.앞서 이 대통령은 회담 모두발언을 통해 “오늘날 초불확실성 시대의 격랑을 헤쳐 나가기 위해서는 어려움을 함께 극복하면서 신뢰할 수 있는 진정한 동반자가 더욱 절실하다”고 말했다. 웡 총리도 “저희는 유사 입장국으로서 자유무역을 수호하고 규칙 기반 질서를 수호하는 전략적 이해를 공유하고 있기 때문에 싱가포르와 한국이 나아갈 수 있는 길이 무궁무진하다고 생각한다”고 밝혔다.양국은 이날 정상회담을 계기로 한·싱가포르 FTA 개선 협상을 개시하기로 합의하고 공동선언문을 체결했다. 이 대통령은 “두 정상은 올해 발효 20주년을 맞는 양국 FTA를 통상 및 경제 안보 환경 변화와 기술 발전을 충분히 반영하는 방향으로 개선하기로 했다”고 설명했다.소형원전 사업 모델을 공동 개발하기 위한 ‘SMR 협력 MOU’ 등 5건의 양해각서(MOU)도 체결했다. 웡 총리는 “싱가포르는 원전의 잠재성을 인식하고 있고 (원전이) 장기적인 에너지믹스의 중요한 역할을 할 거라고 생각한다”며 “한국의 전문성과 경험을 통해 배우기를 희망한다”고 밝혔다.아울러 양국은 치안·행정 서비스 분야에서 AI 활용 역량을 높이기 위한 ‘공공안전 분야 인공지능 및 디지털 기술 협력 MOU’와 ‘지식재산 강화 협력 MOU’, 양자 컴퓨팅, 우주, 위성 기술 협력 강화를 위한 ‘과학기술 협력 MOU’, ‘환경위성 공동활용 MOU’를 맺었다.양국은 AI 협력을 심화하기 위해 ‘AI 협력 프레임워크’ 체결도 추진키로 했다. 방산 기술 공동 연구를 확대하고 온라인 스캠·사이버 위협 등 초국가범죄 대응 공조도 강화하기로 했다. 이와 관련해 이 대통령은 이날 오후 열린 ‘한·싱 AI 커넥트 서밋’에 참석해 AI 분야 협력을 대폭 확대하기 위한 추진 체계인 ‘한·싱 AI 얼라이언스’ 출범을 축하했다.특히 싱가포르는 글로벌 AI 경쟁력 평가에서 세계 3위에 오른 AI 강국이다. 이 때문에 청와대와 정부는 AI 산업 육성을 위해 싱가포르와의 협력을 추진해 왔고 이번 정상회담을 계기로 성과를 거둔 것이다.이 대통령은 “자본, 기술, 인재, 산업이 유기적으로 연결돼 실질적인 협력이 이뤄질 수 있도록 2030년까지 싱가포르에 3억 달러(약 4374억원) 규모의 글로벌 펀드(K-VCC)를 조성하고 국가 간 경계를 허무는 공동연구를 통해 양국 연구자들이 인류의 난제 해결을 위한 AI 기술 개발에 전념할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.싱가포르 박기석 기자