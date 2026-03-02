메뉴
李대통령, 기획예산처 장관 후보자에 박홍근·해수부 장관 후보자에 황종우 임명

김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-03-02 15:17
입력 2026-03-02 14:33
박홍근 더불어민주당 의원 2025.10.14
박홍근 더불어민주당 의원 2025.10.14안주영 전문기자


이재명 대통령이 2일 기획예산처 장관 후보자로 박홍근 더불어민주당 의원을, 해양수산부 장관 후보자로는 황종우 한국해사협력센터 국제협력위원장을 각각 지명했다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 2일 이러한 내용의 인사를 발표했다. 4선인 박 의원은 민주당 원내대표와 국회 예산결산특별위원회 위원장 등을 지낸 중진으로, 국민의힘 출신 이혜훈 전 의원이 낙마한 지 한달여만에 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다.

해수부 장관 후보자로 지명된 황 위원장은 행정고시 38회로 공직 생활해 해수부 항만물류기획과장, 해양정책과장, 대변인, 해사안전국장, 기획조정실장 등 해수부 내 요직을 거쳤다.

국민권익위원장에는 정일연 변호사가, 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 위원장에는 송상교 전 진실화해를 위한 과거사정리위원회 사무처장이 각각 지명됐다.

중앙선거관리위원회 위원 후보자로는 윤광일 숙명여대 교수와 전현정 변호사가 지명됐다.
규제합리화위원회 부위원장에는 남궁범 에스원 고문과 박용진 전 의원, 이병태 카이스트 경영공학부 명예교수가 임명됐다. 기본사회위원회 부위원장에는 강남훈 한신대 명예교수가, 국가생명윤리심의위원회 위원장에는 김옥주 서울대 의과대학 인문의학교실 주임교수가 임명됐다.

