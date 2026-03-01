李대통령 “재외동포 민원 해결 예산 얼마 안돼… 최대한 빨리 시정”

싱가포르 국빈방문 李, 동포 만찬 간담회

“전세계 동포 민원 전수조사하라고 지시”

“주권자 목소리 귀 기울이겠다는 의지”

이재명 대통령은 1일 싱가포르 동포들을 만나 “대한민국 국력 수준에 맞게 재외국민의 불편함이 없도록, 커뮤니티를 구성해서 활동하는 데 지장이 없도록 최대한 지원하고 함께 하도록 하겠다”고 약속했다.싱가포르를 국빈 방문한 이 대통령은 이날 싱가포르에 도착해 첫 일정으로 시내 호텔에서 동포 만찬 간담회를 진행했다. 이 대통령은 “최근에 전세계 동포 사회의 민원, 건의 사항을 전수조사하라고 외교부에 지시했다”며 “현재 약 1400개의 민원, 건의, 소망 사항을 접수하고 검토했는데, 역대 정부에서 한 번도 시도되지 않은 획기적인, 그리고 방대한 작업”이라고 설명했다.이 대통령은 “(민원이) 사실 제가 예상한 것보다 많지 않다”며 “아마도 이것은 재외공관들이 앞으로 좀 더 많이 재외국민들을 접하고 그분들의 의견을 수렴할 필요가 있다는 것을 보여주는 것”이라고 짚었다. 이어 “앞으로도 지속적으로 재외공관이 재외국민들의 불편한 점 해소할 뿐만 아니라 함께 살아가는 공동체의 일원으로 제 역할 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.이 대통령은 재외동포의 민원을 해결하는 예산이 너무 적다며 시정할 것을 약속하기도 했다. 이 대통령은 “이런저런 민원들 해결하는 데 들어가는 예산이 609억원이라는데 다른 나라 지원 예산, 원조 예산에 비하면 정말 얼마 안 된다”며 “원조 예산만 해도 약 4조원이 훨씬 넘어가고 있고, 원래 6조원 됐는데 너무 급격하게 올려놔서 저희가 줄였다”고 밝혔다. 그러면서 “가급적이면 필요한 문제들 최대한 빨리 효율적으로 시정해 나가도록 하겠다”고 했다.이 대통령은 “(민원) 얘기 들어보면 거의 비슷비슷하다. 첫 번째 나오는 게 한글학교”라며 “또는 영사, 대사관이 해외동포, 재외국민들에게 좀 더 살갑게 대해달라, 좀 더 친근하게 현장에서 문제를 바라봐달라는 요청이 많으신 것 같다”고 전했다.이어 “민원을 모두 해소해드리기 어렵겠지만 그 자체가 주권자의 목소리 하나하나에 귀를 기울이겠다는 국민주권정부의 흔들리지 않는 의지를 보여주는 것”이라며 “앞으로도 우리 정부는 재외동포 여러분이 어디에 계시든지 차별 없이 존중받고 또 더 큰 기회를 가질 수 있도록 든든하게 뒷받침해 나갈 것”이라고 했다.아울러 이 대통령은 싱가포르와의 협력을 한층 강화하겠다며 싱가포르 한인 사회의 역할을 당부했다. 이 대통령은 “앞으로 양국은 통상과 투자 분야에서의 협력을 보다 강화하고 인공지능과 에너지 녹색 전환, 방산 등 미래 전략 분야로 그 장을 넓혀가기로 했다”며 “이에 더해서 관광, 교육, 문화예술 분야 등 양국 간 교류를 촉진해서 글로벌 파트너십을 한층 강화해 나갈 것”이라고 말했다.이 대통령은 “한국과 싱가포르는 부족한 천연자원을 인적자원으로 극복해 온 경험을 바탕으로 서로에게 가장 이상적인 파트너가 될 수 있다”고 밝혔다. 그러면서 “그 중심에 바로 동포 여러분들이 서 계신다”며 “지금까지 보여주신 열정과 역량을 바탕으로 앞으로도 싱가포르 한인 사회가 대한민국의 소중한 인적자원이자 민간 외교관으로서 양국의 미래를 함께 열어가는 역할을 계속해주시길 부탁드린다”고 했다.싱가포르 박기석 기자