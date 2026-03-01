李대통령, 싱가포르·필리핀 순방 위해 출국… AI·원전 등 협력 모색

3박 4일간 두 국가 국빈 방문

미래 유망 분야 협력 기반 강화

이미지 확대 이재명 대통령, 싱가포르ㆍ필리핀 국빈방문 싱가포르와 필리핀을 국빈방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 성남 서울공항 공군1호기에서 환송객에게 인사하고 있다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 1일 3박 4일간의 싱가포르·필리핀 국빈 방문 일정에 돌입했다. 이 대통령은 인공지능(AI), 원전 등 미래 유망 분야에서 협력의 기회를 찾고 동남아 국가와의 유대를 다지며 외교 지평을 확대한다는 계획이다.이 대통령은 이날 3·1절 기념식에 참석한 뒤 서울공항에서 싱가포르·필리핀 순방을 위해 출국했다. 이대통령은 검은 정장에 자주색·은색·파란색이 섞인 넥타이를 착용했으며, 순방에 동행하는 김혜경 여사는 흰색 원피스 차림이었다.정청래 더불어민주당 대표와 한병도 민주당 원내대표, 윤호중 행정안전부 장관, 강훈식 청와대 비서실장, 홍익표 청와대 정무수석, 박윤주 외교부 1차관, 강 엘레노르 유 주한 싱가포르 대사대리, 에드윈 길 큐 멘도사 주한 필리핀 대사대리 등이 이 대통령 부부를 환송했다.이 대통령은 출국 전 엑스에서 “이번 싱가포르와 필리핀 방문을 시작으로, 앞으로 아세안의 모든 나라를 방문하고 싶다”며 “2029년 열릴 한-아세안 특별정상회의에서 마주할 정상들과의 만남도 기대하고 있다”고 소감을 말했다. 이어 “대한민국은 꿈과 희망을 이루는 조력자, 성장과 혁신의 도약대, 그리고 평화와 안정의 파트너로서 언제나 아세안과 함께하겠다”고 강조했다.이 대통령은 2일 로렌스 웡 싱가포르 총리와 정상회담 및 친교 오찬, 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담 빛 국빈 만찬을 한다. 양국이 공동 개최하는 ‘AI 커넥트 서밋’에도 참석해 양국 미래 AI 리더들과 대화를 나눈다.이 대통령은 싱가포르 방문을 통해 통상·투자·인프라 등 분야에서 기존 협력을 공고히 하는 한편, AI·원전 등 미래 유망 분야로 협력의 외연을 넓힐 예정이다. 이 대통령은 지난해 11월 서울에서 웡 총리와 정상회담을 하고 양국 관계를 ‘전략적 동반자 관계’로 격상한 바 있다.이 대통령은 3일 필리핀 마닐라로 이동, 페르디난드 로무알데스 마르코스 주너이 대통령과 정상회담 및 국빈 만찬을 진행한다. 비즈니스 포럼 등 일정도 소화한다.특히 한·필리핀 정상회담이 열리는 3월 3일은 한국과 필리핀 수교 77주년이 되는 날로서, 정상회담을 통해 양국 간 우호와 협력을 심화한다는 방침이다. 필리핀은 한국이 동남아에서 최초로 수교한 국가이자, 아시아 국가 중 최초이자 최대 규모로 한국전쟁에 파병한 우방국이다.아울러 이 대통령은 이번 순방을 통해 지난해 10월 한·아세안 정상회의에서 천명한 ‘CSP 비전’을 구체화할 계획이다. CSP 비전은 꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor), 성장과 혁신의 도약대(Springboard), 평화와 안정의 파트너(Partner)를 지향한다는 한국의 대아세안 외교 구상이다.강유정 청와대 대변인은 지난달 27일 사전 서면 브리핑을 통해 “향후 두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진해 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하고, 국제 무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.박기석 기자