[포토] 김혜경 여사, 한지 제작 체험

김혜경 여사, 한지 제작 체험

김혜경 여사가 27일 전북 전주천년한지관에서 닥나무 껍질을 닥돌 위에서 두드리고 있다. 2026.2.27

김혜경 여사가 27일 전북 전주천년한지관에서 한지 뜨기 체험을 하고 있다. 2026.2.27

김혜경 여사가 27일 전북 전주천년한지관에서 한지로 만든 한복을 착용해 보고 있다. 2026.2.27

김혜경 여사가 27일 전북 전주천년한지관에서 한지로 만든 한복을 살펴보고 있다. 2026.2.27

김혜경 여사가 27일 전북 전주천년한지관에서 제작 체험한 한지에 방명록을 작성한 뒤 들어 보이고 있다. 2026.2.27