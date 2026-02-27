李대통령 “시세차익 보도 악의적…돈 때문에 파는 것 아냐”

李 “공직자 책임 다하고자 파는 것뿐”
“부동산 투기꾼으로 취급한 것 과해”
이재명 대통령은 27일 ‘이 대통령이 내놓은 분당 아파트의 시세차익은 25억원가량’이라는 내용의 언론 보도에 대해 “왜 이렇게 악의적인가”라고 비판했다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에 해당 기사를 공유하며 “개 눈에는 뭐만 보인다는 말이 있다. 내가 부동산 투기를 했다는 이미지를 씌워주고 싶기라도 한 것인가”라며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 “(매물로 내놓은 아파트는) 1998년에 평생 처음이자 마지막으로 산 집이자, 아이들을 키워내며 젊은 시절을 보낸 집이라 돈보다 몇 배나 애착이 있는 집”이라고 설명했다. 이어 “돈 벌려고 산 집도 아니지만 내가 평생 죽어라 전문직으로 일하며 번 돈보다 더 많이 집값이 올라 한편 좋기는 하면서도 ‘뭐 이런 황당한 경우가 있나’, ‘이러면 누가 일하고 싶을까’ 싶어 세상에 죄짓는 느낌도 들었다”고 털어놨다.
이 대통령은 “돈 때문에 산 것이 아니듯 돈 때문에 파는 것도 아니다. 경제적으로 따지면 (지금 파는 것이) 이익도 있을 것 같고 부동산 정책 총책임자로서 집 문제로 정치적 공격거리를 만들어 주는 것보다 만인의 모범이 돼야 할 공직자의 책임을 다하고자 파는 것뿐”이라고 언급했다.
그러면서 “만약 그대로 보유하기로 했더라도 그 이유는 집값이 오를 것 같거나 누군가의 말처럼 재개발 이익이 있을 것 같아서가 아닌 내 인생과 아이들의 추억이 묻어있는 애착 인형 같은 집이기 때문이었을 것”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 “언론의 자유이니 용인해야 한다고 주장한다면 그 주장도 인정은 하겠지만 나를 부동산 투기꾼으로 취급한 것은 분명 과하다”고 강조했다.
앞서 강유정 청와대 대변인은 이 대통령이 부인 김혜경 여사와 공동명의로 보유하고 있는 경기 성남시 분당구의 아파트를 매물로 내놨다고 전했다. 이후 가계약이 이뤄졌다는 일부 언론 보도에 대해 강 대변인은 “대통령 자택의 매매가 완료된 이후 청와대의 공지가 있을 예정으로, 추측성 보도는 자제해달라”고 요청했다.
