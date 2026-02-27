李대통령, 분당아파트 매물로…靑 “금융투자가 이득이라 판단한 듯”

靑 “부동산 시장 정상화 의지 보여주겠단 의도”

이미지 확대 이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.27 전주 연합뉴스

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 27일 보유하고 있는 분당 아파트를 매물로 내놨다.강유정 청와대 대변인은 언론 공지를 통해 “이 대통령과 김 여사가 공동명의로 보유하고 있던 경기 성남시 분당구의 아파트를 이날 부동산에 매물로 내놨다”고 밝혔다. 이 대통령 부부는 현재 아파트에 거주하고 있는 임차인의 동의를 얻어 매물로 내놨다. 아파트는 시세보다 10%가량 저렴한 29억원에 매물로 내놓은 것으로 알려졌다.강 대변인은 “거주 목적의 1주택 소유자였지만 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도로 풀이된다”며 “현재 해당 아파트는 전년 실거래가 및 현재 시세보다 저렴하게 매물로 내놓았다”고 설명했다.청와대 관계자는 “평소 말씀하셨던 대로 이 집을 보유하고 있는 게 더 손해라고 생각하셔서 매물로 내놓으신 것 같다”며 “부동산 가격이 정상화되면 같은 집이라도 가격이 내려간 후에 다시 매입하면 더 이득이 아니냐는 생각에 동의한다는 태도”라고 전했다. 이어 “집을 팔고 이 돈으로 상장지수펀드(ETF) 등 금융투자를 하는 게 훨씬 경제적으로 이득이라고 판단한 걸로 보인다”고 덧붙였다.강동용 기자