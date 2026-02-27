李대통령 “전북도민, 삼중소외 당해…균형발전 죽을힘 다하는 중”

李 “새만금 개발, 현실적으로 조정해야”

이미지 확대 이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.27 전주 연합뉴스

이재명 대통령은 27일 전북을 찾아 “전북도민들은 삼중소외를 당하고 있다는 생각을 많이 하시는 것 같다”며 “지역 균형 발전은 시혜나 배려가 아니라 국가 생존 전략”이라고 말했다.이 대통령은 이날 전북대 컨벤션센터에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 모두발언에서 “전북 도민들은 호남 안에서도 우리는 소외되고 있다고 생각한다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “대한민국이 주력해야 할 일 중에 핵심이 지역 균형 발전”이라며 “(수도권 집중이) 자칫하면 나라가 망할 사유가 될 수도 있는 상황에 이르러서 지역에 분산하고 또 지역도 자체적으로 먹고살 길을 마련하는 게 새 정부의 핵심 과제가 됐다”고 설명했다.이 대통령은 “수도권, 영남, 호남, 충청이 균형을 맞춰야 앞으로 지속적인 성장·발전이 가능하다”며 “지역 균형 발전은 시혜나 배려가 아니고 국가 생존 전략”이라고 강조했다. 그러면서 “진짜 내 삶 속에서 실제 체감될 수 있는 변화를 만들어 보기 위해서 나름은 죽을힘을 다하고 있다”고 덧붙였다.이 대통령은 “전북의 특성에 맞는 발전 전략들을 좀 만들어보려고 한다”며 “(새만금 개발은) 시대 상황에 맞게 현실적으로 조정을 해야 하는 거 아니냐”고 물었다. 이어 “전북에서도 진지하게 현실적인 논의를 해봤으면 좋겠다”고 제안했다.앞서 이날 오전 체결된 현대차그룹과 정부의 새만금 투자 협약도 언급했다. 이 대통령은 “현찰이 있어야 될 거 아니겠냐”면서 “정책실장과 관계부처, 기업 회장들이 계속 얘기하고 또 설득하고 준비해서 결국 오늘은 꽤 큰 성과를 하나 객관적으로 드러낼 수 있게 됐다”고 전했다.강동용 기자