李대통령 “현대차의 새만금 투자, 정주영 회장도 자랑스러워할 것”

관계부처·현대차그룹, 새만금 투자 협약 체결

李대통령 “새만금에 AI 데이터센터 들어설 것”

이미지 확대 이재명 대통령이 27일 전북 군산새만금컨벤션센터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자협약식에서 축사하고 있다. 2026.2.27 전북 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 27일 전북 군산새만금컨벤션센터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자협약식에서 정의선 현대차그룹 회장과 대화하고 있다. 2026.2.27 전북 연합뉴스

이재명 대통령은 27일 새만금을 찾아 “현대차그룹이 새만금에 대대적 투자를 시작한다”며 “기업의 과감한 결단에 정부는 더 과감한 지원으로 화답하겠다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 전북 군산시 새만금컨벤션센터에서 열린 ‘새만금 로봇·수소·인공지능(AI)시티 투자협약식’에 참석해 이같이 말했다. 협약식에서 국토교통부, 새만금개발청, 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부, 전북특별자치도, 현대차그룹이 새만금 투자와 정부 지원에 관한 상호 협약을 체결했다.이 대통령은 “새만금은 여의도 면적의 약 140배에 달하는 광활한 부지와 풍부한 일조량을 자랑하며 물류와 교통 인프라 또한 탄탄히 갖춰나가고 있다”며 “현대차그룹의 혁신 역량과 풍부한 자원이 합쳐진다면 새만금은 최적의 시너지를 발휘하는 기회의 땅이 될 수 있을 것”이라고 내다봤다.이 대통령은 “새만금의 바람과 햇빛은 친환경 그린 수소로 전환된다”며 “그린수소는 인근 산업 단지로 공급돼 지역 산업을 이끄는 핵심 동력이 될 뿐만 아니라 새만금에 들어설 첨단 산업의 든든한 기반이 될 것”이라고 강조했다.그러면서 “친환경 에너지를 바탕으로 글로벌 피지컬 AI를 선도할 대규모 로봇 제조 공장과 부품 클러스터, 그리고 AI 데이터센터가 새만금에 들어선다”며 “로봇 제조 공장에서 국내 최초로 양산되는 물류·산업용 로봇은 AI 데이터센터와 연동돼 끊임없이 학습해 나갈 것”이라고 덧붙였다.이 대통령은 “첨단 기술력을 바탕으로 새만금은 누구나 일상에서 로봇을 편리하게 사용하는 ‘미래 도시’로 거듭나게 될 것이 분명하다”고 언급했다. 그러면서 “큰 결단을 내려주신 정의선 회장님을 비롯한 현대차그룹 임직원 여러분께 새삼 감사드린다”며 “기업의 어려운, 그리고 과감한 결단에 정부는 더 과감한 지원으로 화답하겠다”고 밝혔다.이 대통령은 “이번 투자가 기업의 지역 진출을 이끄는 최고의 모범 사례가 되고 나아가 기업과 지역에 더 큰 이익으로 돌아갈 수 있도록 정부가 확실하게 뒷받침하겠다”며 “정주영 회장께서 자랑스러워하실 것”이라고 전했다.강동용 기자