李대통령, 3월 1~4일 싱가포르·필리핀 국빈방문

3월 1~3일 싱가포르·3~4일 필리핀 방문

靑 “양국 국민이 체감할 성과 도출할 것”

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.2.26 연합뉴스

이재명 대통령이 다음 달 1일부터 4일까지 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다.강유정 청와대 대변인은 27일 서면 브리핑에서 “이 대통령이 다음 달 1일부터 3일까지 싱가포르에서 로렌스 웡 총리와 정상회담 및 친교 오찬, 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담 및 국빈 만찬을 할 예정”이라고 밝혔다. 이 대통령은 양국이 공동으로 개최하는 ‘인공지능(AI) 커넥트 서밋’에도 참석해 양국의 미래 AI 리더들과 대화를 나눌 예정이다.강 대변인은 “싱가포르는 역내 자유무역질서를 선도하는 교통, 물류 및 금융의 허브로, 한-싱 양국은 작년 수교 50주년을 맞아 전략적 동반자 관계를 수립한 바 있다”며 “양국은 격상된 관계에 걸맞게 통상·투자·인프라 등 기존 협력을 한층 공고히 하는 한편, AI·원전 등 미래 유망 분야로 협력의 외연을 확대할 것으로 기대된다”고 설명했다.이 대통령은 이어 3일부터 4일까지 필리핀 마닐라를 방문해 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담 및 국빈 만찬을 갖고 비즈니스 포럼 등 일정을 소화할 예정이다. 한-필리핀 정상회담이 개최되는 3일은 수교 77주년이 되는 날이다. 강 대변인은 “양국은 이번 방문을 계기로 방산·인프라·통상 등 분야에서 실질 협력을 더욱 심화하고, 원전·조선·핵심광물·AI 등 미래 유망 분야에서 협력의 기반을 강화해 나갈 것”이라고 전했다.강 대변인은 “순방을 계기로 강화된 이 대통령과 싱가포르·필리핀 두 정상 간 유대와 신뢰를 토대로 향후 이 두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진해 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하고, 국제무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.강동용 기자