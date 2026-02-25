‘100원 생리대’ 출시에… 李대통령 “깨끗한나라에 감사합니다”

이미지 확대 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.2.24 뉴스1

이미지 확대 19일 서울 이마트 용산점에서 직원이 여성용품을 진열하고 있다. 이재명 대통령이 여성 필수용품인 생리대 가격이 비싸다고 지적한 이후 대형 유통·제조사들이 잇따라 가격 할인에 나서고 있다. 2026.2.19 뉴스1

이재명 대통령은 25일 ‘100원 생리대’가 출시될 예정이라는 소식에 “깨끗한나라에 감사합니다. 우리는 이제 조금씩 나아가고 있습니다”라고 밝혔다.이 대통령은 이날 새벽 자신의 엑스(옛 트위터) 계정에 올린 게시물에서 아성다이소(다이소)가 깨끗한나라와 손잡고 ‘10매 1000원’(개당 100원) 생리대를 선보인다는 언론 보도를 공유하면서 이같이 적었다.앞서 이 대통령은 지난달 20일 국무회의에서 생리대 가격 문제를 지적하며 “아예 위탁생산해서 무상 공급하는 것을 검토해 달라”고 지시한 바 있다.이 대통령은 당시 회의에서 “생리대는 우리나라가 40% 해외 대비 비싼 게 사실인가 본데 싼 것도 만들어서 팔아야 가난한 사람도 쓸 것 아니냐”며 “(생리대가) 고급화해서 비싸다고 주장한다면서요. (그렇다면) 싼 건 왜 생산을 안 하나. 기본적인 품질을 잘 갖춘 것을 써야지, 지금은 너무 부담이 크고 정부에서 지원해주면 속된 말로 바가지를 씌우는 데 돈만 주는 꼴”이라고 지적했다.이 대통령은 생리대 생산 기업과 관련해선 “고급이라는 이유로 바가지를 씌우는 것을 그만하고 가격 낮은 표준 생리대도 살 기회를 줘야 한다”며 “내가 보기에는 아예 없는 것 같다”고 말했다.이후 업계는 잇따라 중저가 제품 확대 방침을 밝혔다. 국내 생리대 시장 점유율 상위를 차지하는 유한킴벌리·엘지유니참·깨끗한나라 등 주요 제조사는 가격 부담을 낮춘 제품군을 늘리겠다는 계획을 공개했다.특히 균일가 생활용품점 다이소가 깨끗한나라와 함께 ‘10매 1000원’ 생리대를 오는 5월 출시할 예정이라는 소식이 전해지며 주목받았다.현재 다이소가 판매 중인 깨끗한나라의 생리대는 중형 10개입 2000원(개당 200원), 4개입 1000원(개당 250원), 대형 10개입 2000원(개당 200원), 4개입 1000원(개당 250원) 등이다. 개당 100원의 생리대가 출시되면 기존의 반값이 된다.일반적으로 생리대는 대용량 구매 시 개당 가격이 낮아지는 구조지만, 다이소는 고객이 필요한 만큼 부담 없이 구매할 수 있도록 10매 소포장 1000원으로 가격을 설계했다고 설명했다.해당 제품은 깨끗한나라가 100% 국내 생산할 예정이다.이정수 기자