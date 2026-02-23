‘코스피 5800’ 李 대통령 지지율 58.2%…4주 연속↑[리얼미터]

수도권·40대에서 큰 폭 상승

“증시 호황·부동산 정상화 기조가 견인”

이미지 확대 이재명 대통령

이재명 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가가 4주 연속 상승했다는 여론조사 결과가 나왔다.에너지경제신문 의뢰로 리얼미터가 19~20일 전국 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 실시해 23일 공개한 여론조사 결과에 따르면, 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 58.2%로 전주 대비 1.7%포인트(p) 상승했다.이 대통령의 국정 수행에 대한 부정 평가는 37.2%(-1.7%p)로 긍정 평가와의 격차가 21.0%p로 확대됐다.구체적으로 서울(5.5%p↑)과 인천·경기(2.3%p↑), 40대(9.6%p↑) 등 경제 활동의 주축인 40대와 부동산 현안에 민감한 수도권에서 지지율이 큰 폭으로 올랐다. 보수층(3.7%p↑)과 70대 이상(3.5%p↑) 등 기존 지지율이 상대적으로 낮았던 층에서도 오름세를 보였다고 리얼미터는 설명했다.리얼미터는 “코스피 5800선 돌파 등 역대급 증시 호황과 다주택자 대출 규제 등 부동산 정상화 기조가 지지율 상승을 견인했다”고 분석했다.정당 지지도도 대통령 지지율과 유사한 흐름을 보였다. 더불어민주당 지지도는 전주 대비 3.8%p 오른 48.6%를 기록했다. 국민의힘은 3.5%p 하락한 32.6%로 나타나 양당 간 격차는 16.0%p로 전주(8.7%p) 대비 크게 벌어졌다.양당 간 지지도 격차 확대에 대해 리얼미터는 윤석열 전 대통령의 1심 선고 이후 민주당의 ‘반윤’ 공세와 이 대통령의 부동산 정상화 기조가 시너지 효과를 낸 것이라고 분석했다. 반면 국민의힘은 장동혁 대표가 윤 전 대통령과의 절연을 거부하며 당내 내홍이 격화된 것, 또 ‘다주택자 규제 반대’라는 프레임에 따른 부동산 역풍이 겹친 결과라고 설명했다.이밖에 조국혁신당 3.3%(0.5%p↓), 개혁신당 2.4%(0.3%p↓), 진보당 1.4%(0.1%p↓), 기타 정당 2.2%(0.2%p↑), 무당층 9.4%(0.2%p↑) 순이었다.이번 조사는 무선(100%) 자동응답 방식으로 무작위 생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기(RDD)로 진행됐다. 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다.김소라 기자