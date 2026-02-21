[포토] 김혜경 여사, 브라질 영부인 영접

1 / 7 이미지 확대 김혜경 여사, 브라질 영부인과 파주 국립민속박물관 방문 김혜경 여사와 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 부인 호잔젤라 다시우바 여사가 21일 경기 파주 국립민속박물관에서 열린 친교 행사에서 수장고를 관람하고 있다. 2026.2.21 청와대통신사진기자단

김혜경 여사와 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 부인 호잔젤라 다시우바 여사가 21일 경기 파주 국립민속박물관에서 열린 친교 행사에서 수장고를 관람하고 있다.온라인뉴스부