李대통령 “왜 국내 사법 판결을 외국 정부에 묻나”…美입장 질의 보도 비판

이미지 확대 이재명 대통령

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고와 관련해 미국 정부 입장을 질의한 국내 언론을 공개적으로 비판했다.이 대통령은 21일 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 윤 전 대통령 재판과 관련한 백악관 고위 관계자 및 미국 국무부 입장을 다룬 기사를 공유하며 “왜 국내 문제, 그것도 정치와 독립된 사법 판결에 대한 입장을 외국 정부에 질의할까”라고 적었다.이어 “근본적 문제는 한국의 일부 언론이 국내 문제에 대한 의견을 외국 정부에 물어본다는 것”이라며 “외국 정부가 국내 문제에 관여하면 내정간섭이라고 문제를 제기하는 것이 언론의 정상적 모습이 아닐까”라고 밝혔다.또 “한국의 친위군사쿠데타 재판에 대한 입장을 미국에만 물었는지, 아니면 일본·중국·유럽 등 다른 나라에도 물었는지 궁금하다”고 덧붙였다.이번 발언은 윤 전 대통령 1심 선고를 둘러싸고 일부 언론이 미국 정부 반응을 확인·보도한 데 대한 문제 제기로 풀이된다.김유민 기자