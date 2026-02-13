李대통령, 삼성·LG·한화 상생 노력에 “감사하다” 공개 칭찬

삼성·LG, 협력사에 납품대금 조기 지급

李 “토끼 살아야 호랑이도 살 수 있어”

한화 상생 선포식엔 “본받을 만해”

이미지 확대 이재명 대통령과 이재용 회장 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 ‘청년 일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회’에 입장하며 이재용 삼성전자 회장과 인사하고 있다.

이재명 대통령이 13일 협력사와의 상생 협력에 노력하는 삼성과 LG, 한화를 직접 거론하며 공개 칭찬했다.이 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 삼성과 LG가 설 명절을 앞두고 협력사에 납품 대금을 조기 지급하기로 했다는 기사를 게재하며 “경제 산업 기업 부분의 상생 생태계 조성을 위한 삼성과 LG그룹의 노력에 감사드린다”고 밝혔다.그러면서 “풀밭이 건강하고 토끼가 살아야 호랑이도 살 수 있다”며 “이 어려운 대내외적 위기를 함께 손잡고 기회로 바꿔 나가기를 소망한다”고 했다.이 대통령은 연이어 올린 글에서 한화에어로스페이스의 상생 협력 선포식을 다룬 보도를 인용하며 “감사하다”고도 했다.이 대통령은 “파업 손배소 취하, 하청업체 근로자 동등 임금 지급에 이은 연관 기업 간 상생협력까지, 한화그룹의 선진적 산업 문화 실천은 본받을 만하다”고 평가했다.이어 “지속적 성장 발전은 활력 넘치는 상생적 산업 생태계에서만 가능하다”며 “대한민국 경제 산업의 지속적, 호혜적 발전을 가능하게 하는 씨앗을 보는 것 같아 즐겁다”고 했다.박기석 기자