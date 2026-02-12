룰라 브라질 대통령 21년 만에 국빈 방한… 李대통령과 23일 정상회담

작년 11월 남아공 G20서 방한 요청

루이스 이나시우 룰라 다 시우바(사진) 브라질 대통령이 오는 22일 국빈 방한한다. 룰라 대통령의 국빈 방한은 그의 임기 첫해이자 노무현 정부 때인 2005년 이후 21년 만이다.청와대는 룰라 대통령이 2박 3일 일정으로 방한할 예정이라고 12일 밝혔다. 양국 정상은 방한 이틀 차인 23일 오전 정상회담을 통해 양해각서(MOU) 서명식과 국빈 만찬 일정을 진행할 예정이다.청와대는 이번 정상회담을 통해 양국 관계가 한 단계 격상될 수 있도록 교역·투자, 기후, 에너지, 우주, 방산, 과학기술, 농업, 교육·문화, 인적 교류 등 다양한 분야에서 실질 협력을 강화해 나갈 계획이라고 설명했다.이 대통령은 지난해 11월 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 당시 룰라 대통령에게 방한을 요청한 바 있다. 그에 앞서 지난해 6월에는 첫 해외 순방이던 캐나다 주요 7개국(G7) 정상회의에서 룰라 대통령과 회담하면서 소년공 시절 팔을 다친 일화를 소개했고, 여기에 같은 소년공 출신으로 19살에 손가락을 잃은 룰라 대통령이 깊은 공감을 표하기도 했다.룰라 대통령은 이 대통령이 지난해 12월 대통령 집무실을 청와대로 이전한 이후 맞이하는 첫 국빈이다. 현 정부 출범 이후 해외 정상이 국빈 방문하는 것은 미국, 중국, 베트남에 이어 네 번째다. 룰라 대통령의 가장 최근 방한은 서울에서 G20 정상회의가 개최됐던 2010년이다.브릭스(BRICS·신흥 경제국 연합체) 회원국인 브라질은 1959년 중남미에서 처음으로 한국과 수교한 우방국이자 남미 지역 최대의 교역·투자 파트너 국가다. 약 5만명의 한인이 거주하며 중남미 최대 규모의 동포 사회가 형성된 국가이기도 하다.청와대는 “양 정상은 개인적인 역경을 극복했다는 정서적 유대감을 공유하고 사회적 통합과 실용주의를 중시한다는 공통점을 가지고 있다”며 “양 정상이 공유하는 국정 철학은 양국 관계를 더 돈독하게 하는 중요한 촉매제가 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.강동용 기자