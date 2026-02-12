靑 “장동혁, 국회 상황과 연계해 李대통령과 회동 취소 유감” (종합)

張, ‘재판소원법’ 법사위 통과 비판에

홍익표 “국회 운영 여당이 하는 것”

“청와대 어떠한 관여, 개입 전혀 없어”

“대화의 끈 놓치 않고 협치 이어갈 것”

이미지 확대 홍익표 정무수석, 이재명 대통령-여야 대표 오찬 취소 브리핑 홍익표 정무수석이 12일 청와대 춘추관에서 이날 예정됐다 취소된 이재명 대통령과 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표 오찬 관련 브리핑을 하고 있다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

청와대는 12일 장동혁 국민의힘 대표가 이날 예정된 이재명 대통령과의 오찬 회동을 1시간 앞두고 불참을 통보한 데 대해 “깊은 아쉬움을 전한다”고 밝혔다.홍익표 청와대 정무수석은 이날 브리핑을 통해 “오늘 예정됐던 여야 정당 대표의 오찬 회동이 장 대표의 갑작스러운 불참 의사 전달로 취소됐다”고 전했다.홍 수석은 “이번 회동은 국정 현안에 대한 소통과 협치를 위한 자리였다”며 “그런 점에서 그러한 취지를 살릴 수 있는 기회 놓쳤다는 것에 깊은 아쉬움 전한다”고 말했다.이어 “그럼에도 청와대는 국민의 삶을 개선하기 위해 대화의 끈을 놓지 않을 것임을 분명히 말씀드린다”며 “이재명 정부는 상호 존중과 책임 있는 대화를 통해 협치의 길을 이어가도록 하겠다”고 했다.홍 수석은 장 대표의 불참 이유가 “어제 법사위 상황과 연계된 것 같다”고 전했다. 장 대표는 이날 최고위원회의에서 더불어민주당 주도로 ‘재판소원법’과 ‘대법관증원법’이 전날 밤 국회 법제사법위원회 전체회의를 통과한 것을 비판했다. 장 대표는 “대한민국 사법시스템 무너지는 소리를 덮기 위해 여야 대표와 대통령이 악수하는 사진으로 모든 걸 다 덮으려 할 것”이라고 주장했다.이에 대해 홍 수석은 “국회의 상황과 연계해 대통령과 약속된 일정을 취소한 것에 대해 매우 유감스럽게 생각한다”며 “특히 오전에 국민의힘 입장에서 마치 국회 상황을 대통령과 연계해서 설명한 것은 매우 부적절하다”고 비판했다.그러면서 “국회 일정, 국회 상임위 운영과 관련된 것은 여당이 알아서 하는 것”이라며 “그 과정에서 청와대의 어떠한 형태의 관여 또는 개입은 전혀 없다”고 했다.홍 수석은 “(오찬 회동) 제안은 어제 오전에 제가 장 대표에게 연락하면서 시작된 것은 맞지만 제가 장 대표를 오래전에 예방했을 때 장 대표가 형식에 구애 없이 대통령과의 만남을 요청했다”고 설명했다.이어 “그런 차원에서 오래전부터 청와대에서 검토해왔고 설 명절을 앞두고 국민들께 국민 통합에 관련된 희망적 메시지를 전달했으면 하는 바람에서 오찬 회동을 준비했던 것”이라고 했다.박기석·강동용 기자