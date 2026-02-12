메뉴
李대통령, 시민들과 셀카

수정 2026-02-12 00:50
입력 2026-02-12 00:50
李대통령, 시민들과 셀카
이재명 대통령이 11일 충북 충주 건강복지타운에 위치한 '먹거리 그냥드림' 코너를 방문해 시민들과 기념촬영을 하고 있다.
청와대 제공


이재명 대통령이 11일 충북 충주 건강복지타운에 위치한 ‘먹거리 그냥드림’ 코너를 방문해 시민들과 기념촬영을 하고 있다.

청와대 제공
2026-02-12 1면
