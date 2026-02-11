이미지 확대 ‘나누면’ 방문한 李대통령, 시민들과 셀카 이재명 대통령이 11일 충북 충주시건강복지타운 내 취약계층이 무료로 라면을 먹을 수 있는 공유 공간인 ‘나누면’을 방문한 자리에서 한 시민과 셀카를 찍고 있다.

충주 뉴시스

2026-02-12 1면

