‘나누면’ 방문한 李대통령, 시민들과 셀카

이재명 대통령이 11일 충북 충주시건강복지타운 내 취약계층이 무료로 라면을 먹을 수 있는 공유 공간인 '나누면'을 방문한 자리에서 한 시민과 셀카를 찍고 있다.충주 뉴시스 이재명 대통령이 11일 충북 충주시건강복지타운 내 취약계층이 무료로 라면을 먹을 수 있는 공유 공간인 '나누면'을 방문한 자리에서 한 시민과 셀카를 찍고 있다. 충주 뉴시스 2026-02-12 1면