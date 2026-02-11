[포토] ‘그냥드림 방문’ 이 대통령 부부

1 / 4 이미지 확대 이재명 대통령 부부, 먹거리 그냥드림 사업장 방문 이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 충북 충주시건강복지타운 그냥드림 사업장을 방문해 먹거리를 살펴보고 있다. ‘그냥드림’은 정부가 생계에 어려움을 겪는 국민을 위해 기본 먹거리?생필품을 지원하는 사업이다. 2026.2.11 청와대통신사진기자단

이미지 확대 이재명 대통령 부부, 먹거리 그냥드림 사업장 방문 이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 충북 충주시건강복지타운 그냥드림 사업장을 방문해 관계자와 운영 현황에 대한 이야기를 나누고 있다. ‘그냥드림’은 정부가 생계에 어려움을 겪는 국민을 위해 기본 먹거리?생필품을 지원하는 사업이다. 2026.2.11 청와대통신사진기자단

이미지 확대 이재명 대통령 부부, 먹거리 그냥드림 현황 청취 이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 충북 충주시건강복지타운 그냥드림 사업장을 방문해 운영 현황을 청취하고 있다. ‘그냥드림’은 정부가 생계에 어려움을 겪는 국민을 위해 기본 먹거리?생필품을 지원하는 사업이다. 2026.2.11 청와대통신사진기자단

이미지 확대 이재명 대통령 부부, ‘나누면’ 사업장 방문이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 충북 충주시건강복지타운 ‘나누면’ 사업장에서 시설을 둘러보고 있다. ‘나누면’은 취약계층이 무료로 라면을 먹을 수 있는 공간이다. 2026.2.11 청와대통신사진기자단

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 충북 충주시건강복지타운 그냥드림 사업장을 방문해 먹거리를 살펴보고 있다.‘그냥드림’은 정부가 생계에 어려움을 겪는 국민을 위해 기본 먹거리?생필품을 지원하는 사업이다.온라인뉴스부