무료 먹거리 지원업체 찾은 李대통령 “배고픔 때문에 고통받는 국민이 없어야”

이 대통령 부부, 충주 무학시장 찾아

황태포, 곶감, 깐 밤 등 제사용품도 구매

‘그냥드림’ 사업장 들러 운영현황 점검

이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 충북 충주시건강복지타운 그냥드림 사업장에서 시민들과 기념촬영하고 있다. 2026.2.11 연합뉴스

이재명 대통령과 김혜경 여사는 11일 설 명절을 앞두고 전통시장을 찾아 물가를 점검하고 상인들의 현장 목소리를 들었다.이 대통령은 이날 민심을 청취하기 위해 충북 충주시 무학시장을 방문했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면브리핑을 통해 밝혔다. 무학시장은 노점상들의 정착을 위해 1978년 조성된 전통시장이다.이 대통령과 김 여사는 시장을 둘러보며 상인들에게 “새해 복 많이 받으세요”라는 덕담을 건넸다. 상인들과 시민들은 환호하며 이 대통령 부부를 맞이했다고 청와대는 전했다.이 대통령이 상인들에게 “장사는 잘되느냐”고 묻자 한 정육점 사장은 “대목 때는 잘되는 편이지만 (요즘에는) 차례 지내는 집이 줄어 구이용 고기가 많이 나간다”고 설명했다. 더덕을 판매하는 상인은 이 대통령 부부를 만나 “덕분에 마수걸이를 한다. 오늘 장사가 잘될 것 같다”고 말했다.이 대통령 부부는 시장에서 황태포, 시금치, 곶감, 깐 밤 등 제사용품과 먹거리를 온누리 상품권과 현금으로 직접 구매했다. 백도라지, 마른 멸치, 배추전 등을 시식해보기도 했다.이 대통령 부부는 충주시 건강복지타운에 위치한 ‘그냥드림’ 사업장에도 방문했다. 그냥드림이란 당장 끼니를 해결하기 어려울 정도로 형편이 열악한 이들에게 조건 없이 먹거리를 지급하는 사업이다. 이 대통령은 “배고픔 때문에 고통받는 국민이 없도록 정부가 최소한의 먹거리를 제공해야 한다”며 평소 이와 관련한 사업 확대 필요성을 강조해왔다고 안 부대변인이 전했다.이 대통령과 김 여사는 이광훈 충주종합사회복지관장으로부터 이용자 현황과 제공 물품 확보 상황 등을 보고받았다. 이 대통령은 “하루에 91명이 온다는 말이냐. 똑같은 사람들이냐. 재방문하는 사람들은 어느 정도냐”며 구체적인 이용 상황을 확인했다. 그러면서 “우리 국민들은 ‘공짜로 주니 아무나 와서 막 집어 가지 않느냐’ 우려하는데, 내가 알기로는 거의 없다”고 짚었다.이 대통령은 “이건 시민 복지 사업이 아니고 굶지는 말자는 거다. 훔쳐서 감옥 가지 말자는 취지”라며 “거주하고 있지 않다고 제한할 필요는 없다”고 지시했다.강동용 기자