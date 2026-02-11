메뉴
[속보] 이 대통령, 내일 정청래-장동혁 청와대 초청해 오찬

신진호 기자
신진호 기자
수정 2026-02-11 14:04
입력 2026-02-11 14:04
악수하는 여야 대표와 이재명 대통령
악수하는 여야 대표와 이재명 대통령 이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 악수하는 모습을 보고 있다. 2025.9.8 대통령실통신사진기자단


靑 “李대통령-여야 대표, 의제 제한 없이 의견교환”

신진호 기자
