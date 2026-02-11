정치 대통령 [속보] 이 대통령, 내일 정청래-장동혁 청와대 초청해 오찬 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/02/11/20260211500216 URL 복사 댓글 0 신진호 기자 수정 2026-02-11 14:04 입력 2026-02-11 14:04 이미지 확대 악수하는 여야 대표와 이재명 대통령 이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 악수하는 모습을 보고 있다. 2025.9.8 대통령실통신사진기자단 靑 “李대통령-여야 대표, 의제 제한 없이 의견교환” 신진호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지