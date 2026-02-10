李대통령, 통인시장서 소머리국밥…“국민이 체감 못하면 경제 좋아진 것 아냐”

시장 찾아 상인·시민 목소리 청취
“정책 성과는 통계 아닌 일상에서”
이재명 대통령은 9일 청와대 인근 전통시장을 찾아 상인과 시민들의 목소리를 직접 듣고 체감 경제 상황을 점검했다.
이 대통령은 이날 저녁 강훈식 대통령비서실장과 함께 서울 종로구 통인시장 내 ‘서촌 인왕식당’을 방문해 소머리국밥으로 식사했다. 이번 시장 방문은 일부 경제지표가 개선 흐름을 보이는 가운데서도 장바구니 물가 등 체감 경기가 여전히 어렵다는 국민들의 목소리를 현장에서 직접 듣기 위해 마련됐다.
이 대통령은 식사 자리에서 동행한 참모들에게 “수출이 회복되고 주가도 오르고 있지만, 막상 식당에 와서 밥 한 끼를 먹어보면 국민이 왜 힘들다고 하는지 느껴진다”며 “국민이 체감하지 못한다면 아직 경제가 좋아졌다고 말할 수 없다”고 말했다.
이어 “정책 성과는 통계가 아니라 국민의 일상에서 확인돼야 한다”며 “현장에서 답을 찾아야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 식당 사장에게 “주요 기업을 중심으로 한 경기 개선 효과가 지역 상권에도 영향을 미치고 있느냐”고 묻기도 했다. 이에 사장은 “체감 경기는 여전히 어렵지만, 대통령께서 열심히 해주셔서 분위기가 조금씩 나아지는 것 같다”며 “청와대 복귀 이후 직원들과 경찰들이 식사하러 많이 오고 있다”고 답했다.
식사를 마친 뒤 이 대통령은 시장 내 카페 ‘통인다방’을 찾아 유자차를 주문하고, 카페 사장에게 장사 여건을 물었다. 사장은 “코로나19와 청와대 용산 이전 시기를 모두 겪었지만 잘 버텨냈다”며 “요즘은 희망을 갖고 살아가고 있다”고 말했다.
이에 이 대통령은 “통인시장이 더욱 활력 있는 공간이 됐으면 좋겠다”며 “오늘 들은 이야기를 정책에 충실히 반영해 국민이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”고 밝혔다. 그러면서 “앞으로도 더 세심하게 살피고 더 노력하겠다”고 덧붙였다.
이 대통령은 이후 시장 상인들과 주민들에게 새해 인사를 건네고 기념사진을 촬영한 뒤 자리를 떠났다.
청와대에 따르면 이 대통령이 복귀 이후 외식 사실을 공개한 것은 이번이 두 번째다. 앞서 지난해 12월 30일 국무회의를 마친 뒤에도 청와대 인근 식당을 찾아 국무위원 및 참모들과 식사한 바 있다.
김유민 기자
