[속보] 李 대통령 지지율 55.8%…2주 연속 상승[리얼미터]

이미지 확대 이재명 대통령이 지난 6일 경남 창원 성산구 창원컨벤션센터에서 열린 ‘경남의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.6. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 전주 대비 1.3%포인트(p) 상승한 55.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔다.9일 여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 실시한 2월 1주 차 주간 여론조사 결과, 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 전주 대비 1.3%p 오른 55.8%로 집계됐다. ‘매우 잘함’은 42.8%, ‘잘하는 편’은 13.0%로 나타났다.부정 평가는 39.1%로 전주 대비 1.6%p 하락했다. ‘매우 잘못함’은 29.5%, ‘잘 못하는 편’은 9.6%로 조사됐다. 긍정과 부정 간 격차는 16.7%p로 확대됐다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 5.1%였다.리얼미터 측은 “부동산 다주택 투기 규제와 물가 관리 등 체감도가 높은 민생 대책과 더불어 대기업 채용 유도 및 남부대륙철도 착공과 같은 경제 활성화·균형발전 행보가 지지율 상승을 견인한 것으로 판단된다”고 밝혔다.별도로 진행된 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 3주 연속 상승세를 이어갔다. 반면 국민의힘은 2주 연속 하락했다. 민주당은 전주 대비 3.7%p 상승한 47.6%, 국민의힘은 2.1%p 하락한 34.9%를 기록했다. 양당 간 격차는 전주 6.9%p에서 12.7%p로 확대됐다.개혁신당은 3.3%, 조국혁신당은 2.5%, 진보당은 1.3%, 기타 정당은 1.5%로 뒤를 이었다. 무당층은 8.9%로 집계됐다.이번 대통령 지지율 조사는 지난 2일부터 6일까지 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 진행됐다. 응답률은 5.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다.정당 지지도 조사는 5~6일 유권자 1005명을 대상으로 실시됐으며, 응답률은 4.6%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.문경근 기자