[포토] ‘행운 명태’ 소품 만드는 김혜경 여사

1 / 7 이미지 확대 김혜경 여사가 6일 서울 중구 정동1928 아트센터에서 열린 2026 설맞이 한복인 신년회에서 참석자들과 행운 명태 소품을 만들고 있다. 2026.2.6

청와대통신사진기자단

해외 순방 등 국내외 행사에서 수 차례 한복 자태를 뽐내온 김혜경 여사가 6일 ‘한국 명예홍보대사’로 추대됐다.김 여사는 이날 오후 서울 정동1928 아트센터에서 ‘새해를 입다’를 주제로 열린 2026 설맞이 한복인 신년회에서 정순훈 한복세계화재단 이사장으로부터 명예홍보대사 추대패를 수여받았다.김 여사는 “평소 한복을 사랑해온 한 사람으로서 한복 명예홍보대사라는 뜻깊은 역할을 맡게 돼 매우 영광스럽다”고 소감을 전했다.이어 “한복에 대한 깊은 관심으로 여러 한국에 온 분들을 볼 때마다 한복의 아름다음과 가치를 전하고 싶다고 말씀드렸다”며 “앞으로도 명예홍보대사로서 한복의 가치와 품격을 널리 알리며 자랑스러운 마음으로 한복을 입고, 한복의 멋을 함께 전하도록 하겠다”고 다짐했다.김 여사는 “한복은 한국을 대표하는 소중한 문화유산이자 K-컬처의 핵심 자산”이라면서 “묵묵히 한복을 짓고 연구해 온 여러분의 헌신과 정성이 오늘의 한복을 만들었다. 우리 한복이 더 많은 세계인들에게 사랑받을 수 있도록 우리 함께 힘을 모아갑시다”라고 했다.김 여사는 “저 역시 한복의 아름다움을 알리는 일에 더욱 정성을 다하겠다”며 “올 한해도 여러분들의 모든 가정에 건강과 행복이 가득하기를 기원한다”고 덧붙였다.김 여사는 이날 참석자들과 일일이 악수하며 반가움을 표했고, 체험 행사도 함께 했다. 일부 참석자는 김 여사에게 “한복이 예쁘시다”고 말을 건네기도 했다.한편 김영수 문화체육관광부 1차관은 환영사를 통해 “바로 어제 밀라노 동계올림픽 코리아 하우스 개막식에서 한복 패션쇼를 진행한 것처럼 한복이 K-컬처를 대표하는 문화자산으로 자리매김할 수 있도록 다양한 국제행사에서 한복을 적극적으로 활용하겠다”고 밝혔다.김 차관은 “전통 문화 창업과 해외 진출을 지원하겠다”면서 “정부는 앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 한복인 여러분과 한복의 가치를 드높이기 위해 노력하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부