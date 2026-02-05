李대통령 지지율 6개월만에 ‘최고치’… 다주택자 중과세 긍정평가 61%

20대 제외 모든 연령대, 국정운영 과반 지지

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 대한민국 선수단을 응원하며 파이팅을 외치고 있다. 2026.2.5 연합뉴스

국민 10명 중 6명은 정부의 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 방침에 긍정적이라는 여론조사 결과가 나왔다. 이재명 대통령이 부동산 투기에 강경 메시지를 내는 가운데 국정운영에 대한 긍정 평가는 6개월 만에 최고 수준으로 올라섰다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 2~4일 만 18세 이상 1003명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 중과 유예를 연장하지 않고 종료하는 방안에 대해 ‘잘한 조치’라는 평가는 61%였다. ‘잘못한 조치’라는 답은 27%, ‘모름·무응답’은 12%에 그쳤다. 나이와 거주 지역과 무관하게 긍정 평가가 절반을 넘겼다.다주택자도 절반 이상이 유예 종료에 긍정적인 점이 눈길을 끌었다. 주택 소유 현황별로 보면 무주택자와 1주택자에서는 ‘잘한 조치’라는 응답이 각각 62%와 63%였고, 2주택 이상 보유자에게서도 ‘잘한 조치’라는 응답이 53%로 집계됐다. 더불어민주당 지지층에서는 긍정 평가가 81%였던 반면, 국민의힘 지지층에서는 부정 평가가 56%였다.같은 기간 이 대통령의 국정운영 지지율은 크게 올랐다. 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답자는 직전 조사인 2주 전보다 4%포인트 오른 63%였다. 국정운영 긍정 평가 비율은 지난해 8월 1주차 조사(65%) 이후 6개월 만에 가장 높다. 반면 부정 평가는 30%로, 1%포인트 떨어졌다.이 대통령은 투자 목적으로 이른바 ‘똘똘한 한 채’를 선택하는 흐름을 끊어내기 위해 정책 수단을 동원할 수 있음을 시사했다. 이 대통령은 이날 엑스(X)에서 다주택자 양도세 중과 유예 종료가 다가오며 고가 1주택에 대한 수요가 늘고 있다는 기사를 공유하며 “똘똘한 한 채로 갈아타기요? 분명히 말씀드리는데, 주거용이 아니면 그것도 안 하는 것이 이익일 것”이라고 밝혔다.NBS 조사 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강동용 기자