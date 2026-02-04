메뉴
[속보] 한경협 “10대 그룹 5년간 270조원 지방투자…경제계 전체 300조”

신진호 기자
신진호 기자
수정 2026-02-04 16:07
입력 2026-02-04 16:06
이재명 대통령과 이재용 회장
이재명 대통령과 이재용 회장 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 ‘청년 일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회’에 입장하며 이재용 삼성전자 회장과 인사하고 있다. 2026.2.4 연합뉴스


한경협 “10대 그룹 5년간 270조원 지방투자…경제계 전체 300조”

李대통령 “성장 과실, 중소기업·지방·청년에 골고루 퍼져야”

李대통령 “서울서 먼 지역 가중지원 법제화…지방 집중투자”

李대통령 “오천피 기업 덕분…민관 협력해 청년취업 기회 노력해달라”



李대통령 “5극3특 지방발전에 기업들 보조 맞춰주길”

신진호 기자
