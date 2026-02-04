李 대통령 설 선물…‘5극·3특’ 특색 녹인 ‘집밥 세트’

이미지 확대 이재명 대통령이 4일 설을 맞아 각계 인사들에게 보낸 선물. 청와대 제공

이재명 대통령은 설 명절을 맞아 국민통합의 뜻을 담아 그릇·수저 세트와 집밥 재료로 구성된 선물을 각계 인사들에게 전달했다.청와대는 4일 이 대통령이 특별 제작된 그릇·수저 세트에 더해 쌀과 잡곡, 떡국떡, 매생이·표고채·전통 간장 등을 각계각층에 설 선물로 전달했다고 밝혔다. 청와대는 정부의 지방균형발전 전략인 ‘5극 3특’ 권역의 특색을 반영하고, 지역균형발전과 지역 간 상생·통합의 의미를 담았다고 설명했다.5극을 대표하는 재료로는 △간장(수도권, 경기 양평) △표고채(중부권, 충남 청양) △쌀(대경권, 대구 달성) △매생이(호남권, 전남 장흥) △떡국떡(동남권, 경남 김해)이 포함됐다. 3특을 상징하는 재료로는 △현미(전북 부안) △찰수수(강원 영월) △찰기장(제주)이 담겼다.선물 대상은 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 함께해온 주요 인사들과 호국영웅, 사회적 배려 계층 등이다. 민주유공자와 참전유공자의 배우자도 이번에 새롭게 대상에 포함됐다.이 대통령은 선물과 함께 동봉한 카드를 통해 “온 가족이 한자리에 둘러앉아 따뜻한 밥상을 함께 나누길 바란다”며 “내일은 오늘보다 나을 것이란 믿음을 드릴 수 있도록, 삶에서 변화를 체감할 수 있도록 더욱 치열히 노력하겠다”고 전했다.문경근 기자