李 “5000P보다 쉬워” 집값과 전쟁 선포

이재명 대통령이 “부동산 정상화는 계곡 정비, 코스피 5000에 비해 어렵지 않은 일”이라며 다주택자를 겨냥해 초강력 경고장을 날렸다. 5월 9일로 예정된 양도소득세 중과 유예 종료가 “마지막 기회”라고도 했다. 부동산 민심이 6월 지방선거의 최대 승부처로 부상하며 이 대통령이 직접 여론 관리에 매진하는 모습이다. 야당은 “협박성 겁주기”라며 강하게 반발했다.이 대통령은 지난 주말 사이 이틀 동안 엑스(X)에 부동산 관련 게시글을 네 건이나 올려 부동산 투기에 대해 엄중 경고했다. 이 대통령은 지난달 31일 정부의 다주택자 양도세 중과 유예 종료 방침 등으로 서울 아파트 가격이 소폭 하락했다는 기사를 인용하며 “부동산 정상화는 (코스피) 5000p, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일”이라고 했다. 이어 다주택자를 향해 “기회가 있을 때 잡으시기 바란다. 이번이 마지막 기회였음을 곧 알게 될 것”이라고 했다. 1일에는 “말 배우는 유치원생처럼 이 말을 제대로 못 알아듣는 분들이 있다”고 썼다. 국민의힘이 자신의 전날 글에 대해 “정상화를 왜 아직 못 하나”라고 비판하자 직접 반박한 것이다.이 대통령은 ‘최적의 강력한 수단’까지 언급했다. 이 대통령은 “집값 안정을 위해 법적으로나 정치적으로 가능한 수단은 얼마든지 있지만, 현실적으로는 정치적 유불리 때문에 지금까지는 최적의 강력한 수단을 쓰지 못해 온 것이 사실”이라며 “국민을 믿고 정치적 유불리에서 벗어나면 반드시 불가능한 일도 아니다”라고 말했다. ﻿그간 정부에서 선을 그어 온 부동산 세제 개편 검토 등으로 해석이 가능한 부분이다.부동산 관련 이 대통령의 메시지는 지난주부터 연일 강도를 더해 가는 모습을 보이고 있다. 직접 경고에도 불구하고 시장에서는 정부여당이 ‘초강수’를 쓰진 못할 것이란 전망이 이어지자 경고 발언의 강도를 계속 높이고 있는 것이다. 이 대통령은 관련 언론 기사까지 공유하며 일일이 반박하는 모습도 보이고 있다.더불어민주당은 “집값 안정에 대한 의지는 당정이 동일하게 가지고 있다”며 이 대통령을 지원했다. 한정애 민주당 정책위의장은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 집값 안정을 위해 추가 세제 대책을 내놓을 계획이 있는지 묻는 질문에 “(세제 개편 없이도) 집값이 안정되면 좋겠지만, 세제 개편을 배제하지 않는다”며 “이 대통령도 관련 의지를 표명했다. 세제 관련한 부분은 대통령과 당이 다르지 않다”고 설명했다.민주당은 또한 정부에서 주도하는 공공 부문 위주의 공급과는 별개로 당이 운영하는 주택시장안정화 태스크포스(TF)를 통해 민간 시장 활성화를 위한 논의를 계속해서 이어 나가겠다는 계획이다.반면 국민의힘은 당정의 부동산 관련 대책을 비판하며 각을 세웠다. 장동혁 국민의힘 대표는 지난달 31일 페이스북에 “‘호텔경제학’에 이은 ‘호통경제학’?”이라고 꼬집었다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 “이 대통령이 집값 과열의 원인을 불법 행위로 단정하고, 주택 소유자들을 겨냥한 협박성 표현까지 쏟아냈다”며 “대단히 부적절하다”고 지적했다.국민의힘은 2일 오세훈 서울시장과 함께 국회에서 부동산 정책협의회를 연다. 정점식 국민의힘 정책위의장은 “실수요자 중심의 지속 가능한 공급을 위한 현실적인 부동산 대책을 발표하겠다”고 예고했다.박기석·김서호·박효준 기자