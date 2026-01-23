李대통령 “5000p 돌파… 국민연금 고갈 걱정 안 해도 될 것”

이 대통령, 울산 타운홀 미팅서 코스피 언급
“한국 기업 제대로 평가 받으면 국민 재산 늘어나”
이재명 대통령은 23일 코스피가 전날 사상 처음으로 5000선을 돌파한 데 대해 “대한민국의 기업들이 제대로 평가를 받으면 우리 국민 모두의 재산이 늘어나는 것”이라고 말했다.
이 대통령은 이날 울산전시컨벤션센터에서 진행한 타운홀 미팅에서 “어제 주가지수가 5000포인트를 돌파했다고 다들 기뻐하기도 하고 칭찬해 주기도 한다”라며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 “또 한편으로는 주가가 오른 것이 나하고 뭔 상관이냐, 심지어 일부는 나는 왜 떨어지기만 하냐, 왜 곱버스인지 인버스인지 타 가지고 나락으로 떨어지고 있냐(라고 한다)”며 “세상의 이치가 그런 것”이라고 말했다.
그러면서도 이 대통령은 주가지수 상승이 국내 기업의 제대로 된 평가와 국민 재산 증식 측면에서 긍정적이라고 평가했다.
이 대통령은 “국민연금이 우리나라 기업들 주식을 가지고 있는데, 그게 250조원 정도 늘어나서 국민연금이 몇 년도에 고갈되느니, 나는 연금 냈는데 못 받고 죽을 것 같다 이런 게 거의 다 없어져 버렸다”고 설명했다. 이어 “최소한 여기 있는 분 대부분은 연금 고갈 걱정 안 해도 되지 않을까 그런 상황이 됐다”고 했다.
박기석 기자
