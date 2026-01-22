이미지 확대 이재명 대통령, 신년기자회견 발언 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

[속보] 李대통령 “명분·대의 매달려 혼란 가중시키는 건 개혁 아냐”[속보] 李대통령 “대한민국 국민 가해하면 국내든 국외든 패가망신”김소라 기자