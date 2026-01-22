정치 대통령 [속보] 李대통령 “명분·대의 매달려 혼란 가중시키는 건 개혁 아냐” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/01/22/20260122500148 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-01-22 14:21 입력 2026-01-22 14:13 이미지 확대 이재명 대통령, 신년기자회견 발언 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스 [속보] 李대통령 “명분·대의 매달려 혼란 가중시키는 건 개혁 아냐”[속보] 李대통령 “대한민국 국민 가해하면 국내든 국외든 패가망신”김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지